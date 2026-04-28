$!A un año de la desaparición de Ramsés y Ricardo, familiares se manifiestan en el Palacio Municipal de Culiacán

Al cumplirse un año de la desaparición forzada de los jóvenes Ramsés Bastidas Arreola y Ricardo Lechuga Verdugo, las familias se manifestaron frente al Palacio Municipal de Culiacán para exigir su localización, denunciando una red de opacidad dentro de la corporación local. Gracia Arreola, mamá de Ramsés, y Adriana Verdugo, mamá de Ricardo, compartieron en una manifestación en el Ayuntamiento de Culiacán a las 10:00 horas, que el caso ocurrido el 28 de abril de 2025, mantiene a cinco elementos policiales en una investigación marcada por fugas, una muerte y el silencio procesal.





La reconstrucción de los hechos sitúa el origen de la tragedia en la sindicatura de Aguaruto y según el testimonio de las madres que vestían de blanco con lonas en mano, señalaron que hace un año Ramsés se encontraba sentado en una banca hablando por teléfono con su novia cuando fue abordado por agentes municipales, quienes lo ingresaron a la comisaría local. Poco después llegó Ricardo y los oficiales revisaron su mochila y, aunque testigos difieren sobre si lo metieron a la estación o lo subieron directamente a una patrulla, ambos fueron sacados del lugar con rumbo desconocido.

Las familiares compartieron que desde entonces no existe rastro de ellos y nunca fueron presentados ante barandilla ni ninguna autoridad competente, ya que también informaron que el celular de Ricardo nunca salió del área de Aguaruto, mientras que la última ubicación del teléfono de Ramsés fue en Culiacán. Dentro de la investigación que involucra a cinco agentes, el avance más concreto ocurrió el pasado 4 de abril con la detención de un policía municipal. Durante la manifestación se compartió que el oficial fue capturado, presuntamente en un retén mientras vestía de civil, y ha sido vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada. Sin embargo, para las familias, la detención no ha traído la verdad. A pesar de haber comparecido en cuatro audiencias, las madres dijeron que el agente se ha negado sistemáticamente a testificar.



