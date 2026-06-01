$!A un mes del adiós de Rocha Moya, ¿todo sigue igual?

A un mes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara una acusación formal contra 10 funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, el caso ha derivado en renuncias temporales, investigaciones abiertas en México y la entrega voluntaria de algunos implicados ante autoridades estadounidenses. El expediente, radicado en Nueva York, señala presuntos acuerdos entre integrantes del Gobierno sinaloense y la facción criminal de Los Chapitos, a quienes supuestamente se habría brindado protección institucional, información sobre operativos y respaldo político a cambio de sobornos. El 29 de abril de este 2026 el Gobierno de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal contra nueve funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, a quienes señala de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción Los Chapitos. Los delitos de los que se señala van desde conspiración para la importación de narcóticos, posesión de armas, y en uno de los casos asesinato.

Rocha: el primer Gobernador en funciones acusado por Estados Unidos El 29 de abril, el Gobernador Rubén Rocha Moya se convirtió en el primer mandatario estatal mexicano en funciones en ser señalado por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos delitos. El Gobernador de Sinaloa solicitó licencia temporal a su cargo el 1 de mayo, luego de que su nombre apareciera dentro de la acusación estadounidense. El Gobernador fue sustituido por Yeraldine Bonilla Valverde, quien era Secretaria General de Gobierno. La investigación lo señala de presuntamente haber comprometido posiciones dentro de su administración a favor de perfiles ligados al grupo criminal y de facilitar condiciones de impunidad para sus operaciones. Desde su separación del cargo no ha sido visto en público y su paradero ha sido cuestionado por medios de comunicación y la oposición. Paralela a la investigación de Estados Unidos, el Gobierno mexicano inició sus propias indagatorias, por lo que Rocha Moya fue convocado para el pasado 26 de mayo a comparecer a la Fiscalía General de la República en calidad de testigo. El Gobernador publicó vía X que había acudido a la cita con las autoridades federales, sin embargo no fue visto al entrar o al salir de las instalaciones de la FGR en Culiacán.

Enrique Inzunza Cázarez: el operador político señalado El Senador de Morena y ex secretario general de Gobierno permaneció varias semanas ausente de sus actividades legislativas, pero publicando contenido afirmando que se encontraba en Sinaloa. El 26 de mayo acudió a las instalaciones de la FGR en Culiacán y evadió declarar públicamente ante medios de comunicación. Después, el 28 de mayo, solicitó licencia al Senado durante un periodo de 22 horas. En redes sociales han circulado fotografías y videos de su presencia en Culiacán en las últimas semanas. Las autoridades estadounidenses lo identifican como un supuesto vínculo entre el gobierno estatal y Los Chapitos, además de atribuirle presuntos acuerdos políticos con integrantes del cártel.

Dámaso Castro Zaavedra: el Vicefiscal acusado de filtrar operativos El Vicefiscal de Sinaloa dejó temporalmente el cargo días después de hacerse pública la acusación. Según el expediente, habría alertado al grupo criminal sobre cateos y acciones contra laboratorios clandestinos para permitir el retiro de evidencias. Antes de comparecer ante la FGR aseguró, ante medios de comunicación, ser inocente. “Confiamos en las instituciones y en el trabajo de investigación. Estamos confiando en la información que se está integrando”, expresó el 26 de mayo.

Marco Antonio Almanza Avilés: el ex jefe de la PDI El ex director de la Policía de Investigación acudió también a declarar ante autoridades federales en Culiacán el pasado 26 de mayo y rechazó colaborar como testigo protegido. La acusación sostiene que habría recibido pagos periódicos a cambio de facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa y ordenar liberaciones de integrantes detenidos.

Juan de Dios Gámez Mendívil: el Alcalde que evitó declarar El Presidente Municipal de Culiacán solicitó licencia a su cargo tras la publicación del expediente, el 1 de mayo el Cabildo votó el nombramiento de Ana Miriam Ramos Villareal como Alcaldesa sustituta en una sesión extraordinaria nocturna. La acusación estadounidense lo relaciona con presuntos pagos mensuales para permitir operaciones criminales sin intervención gubernamental. A Gámez Mendívil no se le ha visto desde las acusaciones en su contra y ha omitido posicionamientos ante la prensa. El 26 de mayo trascendió que compareció ante la FGR pero sin posicionamientos al respecto.

Gerardo Mérida Sánchez: el primero en quedar detenido El ex secretario de Seguridad Pública estatal se convirtió en el primer implicado bajo custodia estadounidense luego de entregarse voluntariamente en la frontera de Sonora. Su entrega ocurrió a mediados de mayo. Actualmente permanece recluido en una prisión federal de Brooklyn, Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas. Este 1 de junio acudió a su primera audiencia para ser presentado como parte del proceso que enfrenta tras ser acusado en Estados Unidos de presuntos nexos con Los Chapitos. Sobre su caso la jueza federal de Nueva York, Katherine Polk, detalló que existe abundante evidencia en su contra, por lo que dio un plazo de 60 días para que sea procesada y se entregue a la defensa.

Enrique Díaz Vega: el ex funcionario y empresario El ex titular de Administración y Finanzas fue reportado en Europa tras la publicación de la acusación. Aunque medios nacionales informaron que se encontraba bajo resguardo de autoridades, hasta el momento no existe confirmación pública de una detención formal en Estados Unidos. Tampoco acudió a la comparecencia de la FGR ni se ha registrado su presencia en México. De acuerdo con la acusación, entregó a los líderes de Los Chapitos los nombres y domicilios de los candidatos rivales de Rocha Moya por la gubernatura. Los cargos son conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Alberto Jorge Contreras Núñez: el mando desaparecido del radar Conocido como “El Cholo”, el ex director de la Policía de Investigación no ha reaparecido públicamente desde que se reveló el caso. La acusación lo relaciona con presuntos pagos mensuales para proteger actividades del grupo criminal y facilitar liberaciones de detenidos.