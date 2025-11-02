$!A veces no creo que esté muerto: María Guadalupe recorre a pie el camino hacia la tumba de su hijo Juan Carlos

CULIACÁN._ Durante la conmemoración del Día de Muertos, y entre miles de historias en los cementerios, María Guadalupe se encuentra en el panteón 21 de marzo honrando la memoria de su hijo, Juan Carlos Gama Cristerna. Originarios de Guadalajara, María Guadalupe cuenta que ella y sus hijos, después de muchos años junto con las dificultades de su vida, se mudaron a Culiacán, sacando adelante a sus cinco hijos, incluido Juan Carlos. La tragedia marcó su vida cuando Juan Carlos, a la edad de 16 años, sufrió un accidente al caer de un cuarto piso a una alberca sin agua. Este impacto lo dejó en coma, una condición en la que vivió el resto de su vida. Juan Carlos estuvo 16 años en coma internado en el hospital, hasta su fallecimiento el 7 de febrero de 2024, a los 32 años de edad.







Su madre describe esos años como una devoción total: “Yo lo bañaba, yo lo navegaba, yo le curaba sus úlceras porque tenía úlceras en su piel, yo le daba de comer, toda mi vida lo navegué yo a mi hijo.” Hoy, 2 de noviembre, la madre lo visita sola, de nueva cuenta y cada vez que puede. “Yo lo recuerdo como un ángel, era muy bueno y ahora ya no está, no se me olvida mi hijo nunca,” dice llorando. Su visita es una muestra de amor que requiere esfuerzo físico, ya que por escasos recursos no tiene cómo trasladarse. La señora, con dificultad en sus piernas, camina desde la colonia La Cascada, donde reside, hasta la tumba de su hijo. “A pie me voy y a pie me vengo”, asegura, haciendo ese sacrificio para cumplir con su visita y estar toda la tarde antes de que oscurezca, con su hijo.



