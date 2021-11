AARC, CIMMYT, INGREDION y socios productores, lanzan programa para aumentar volumen de producción de maíz amarillo en el Valle de Culiacán

La cadena de valor de maíz amarillo es una alternativa viable y relevante que puede proveer alternativas de producción y mejorar la comercialización de los productos sinaloenses. Por ello, la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC), el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y el proveedor global Ingredion, se unieron para promover dicho cultivo y el crecimiento de su mercado local, con la adopción de prácticas de producción sustentables por parte de productores vinculados a la red comercial de Ingredion.

El proyecto en conjunto, está focalizado en el valle de Culiacán, pretendiendo llegar gradualmente hasta las 2,900 hectáreas para el 2023, generando una disponibilidad de 35,000 toneladas de grano amarillo pigmentado. Mismo, que será producido con prácticas sustentables tales como: la agricultura de conservación, labranza reducida, nutrición integral, manejo agroecológico de plagas y el uso eficiente del agua.

Para lograrlo, se convocó a los aliados de la AARC y el CIMMYT, cuyos interesados entraron en una lista para arrancar este ciclo otoño-invierno 21/22. A los participantes, se les acompañará y capacitará durante toda la temporada, mientras que el CIMMYT levantará datos e indicadores para asegurar el éxito del proyecto y mejorar continuamente.

En este contexto, se invitó a Francisco Javier Béjar Rodríguez, quien es socio de la AARC desde 1972, de tradición familiar de agricultores y poseedor de una invaluable trayectoria de casi 25 años en la siembra de puro maíz amarillo en la región, para que compartiera algunas de sus experiencias y visión sobre porqué apostar a la reconversión, hacia este cultivo. La siguiente, es una recopilación de lo que nos compartió.

Testimonio de Javier Bejar, socio productor AARC con alta experiencia en maíz amarillo

¿Por qué sembrar maíz amarillo?

Porque se presenta en la actualidad un problema de comercialización, se importan demasiados millones de toneladas de maíz amarillo pecuario y es transgénico; y, no tiene la misma calidad del producto que nosotros ofrecemos aquí en el valle. El pecuario lo busca con más facilidad y con un sobreprecio, lo procura más que el blanco, eso facilita a los comercializadores o a los acopiadores a batallar menos con la venta del maíz amarillo.

Además, hay muy buenos materiales genéticos en blanco y en amarillo, no es tan grande el abismo en cuanto a la producción. Y si, el costo de una semilla de maíz amarillo, a una semilla de blanco, si varía por bolsa en relación a 1000 o 1500 pesos por bolsa; es otro de los ahorros que puedes tener, ahorita que los costos están muy altos, pues es una manera de abaratar un poco el costo. Ese es parte del hecho de que yo siga sembrando maíz amarillo.

¿Cuáles son las principales barreras a la reconversión a maíz amarillo?

Lo que pasa es que, los programas que se han presentado en relación al maíz amarillo, no han culminado con el efecto que se ha querido; por eso el agricultor, teme batallar o tener problemas para que se reciba. Pero, se nos ha dicho que tenemos problemas de comercialización en blanco, entonces, tenemos que crecer, en cuanto a la producción y volumen de maíz amarillo.

También, los materiales en blanco se han renovado más seguido, en cuanto a los híbridos y se han actualizado más que los amarillos. Pero la realidad es que, los amarillos siguen siendo productivos y batallas menos en la comercialización.

¿Existen otras ventajas?

Cuando son pigmentados, se maneja igual que el blanco y hay amarillos que no necesitan tanta agua, por lo que hay una reducción del uso del agua. En sí, los incentivos que yo veo es la comercialización, el sobreprecio, y el costo de la semilla, lo demás, no varía mucho.

¿Qué consejo le daría a las nuevas generaciones?

Que vayan probando, si no quieren 100 por ciento, con una parte de sus siembras, para que vayan ingresando y viendo todas las bondades que pudieran tener con el maíz amarillo. De esa manera también, las compañías productoras de semilla, se van a esforzar por traer materiales mejorados.

Mientras no crezca el programa de siembra, no van a haber tantas variedades como tiene el blanco, ese es uno de los puntos por los que la mayoría de los agricultores no han querido cambiar totalmente al amarillo.

Yo considero que se deben de animar, para que en un futuro próximo ir incrementando el área de siembra de maíz amarillo, por la razón de que somos dependientes de las importaciones de transgénicos. Tan es así que, en la medida de que bajan las cosechas de maíz en el mundo, nos beneficia, porque aumenta la demanda de nuestro producto.

Existen varias comercializadoras o acopiadoras de maíz amarillo, una de ella es la AARC, si se deberían asesorar y acercarse al área comercial, por si tienen dudas, se las aclaren y les expongan a lo que los estoy invitando.

Redacción: Nio Sainz, Analista Económico de la AARC