AARC pone en marcha 5 ejes de bienestar para más de 130 mil jornaleros que ya llegaron a Sinaloa

CULIACÁN._ Ante la llegada de entre 130 mil y 140 mil jornaleros cada año a Sinaloa, se puso en marcha un esquema integral de atención para miles de trabajadores del campo y sus familias, informó Roberto Bazúa Campaña, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.

Cerca del 70 por ciento de esta población se concentra en los municipios de Culiacán, Navolato y Elota.

Este programa Pro-familia de Jornaleros fue creado en 2006 con la misión de mejorar las condiciones de vida de los jornaleros.

El dirigente agrícola señaló que todo el personal que opera el programa Pro-familia de Jornaleros Agrícolas IAP, el brazo social de la AARC, concluyó su proceso de actualización para recibir a los miles de jornaleros que llegan anualmente a la región desde el sur del País.

Aprovechando la temporada baja, se llevaron a cabo cursos intensivos durante el verano, dirigidos a cuidadoras, cocineras, trabajadoras sociales, personal médico y de primeros auxilios y estos temas, incluyendo la formación de doctoras, fueron abordados en el verano.

Bazúa Campaña indicó que ya se brinda atención médica y se están iniciando las competencias deportivas, que forman parte de las actividades recreativas y de integración comunitaria.

La temporada ya ha comenzado, y actualmente muchos campos albergan entre el 50 y el 70 por ciento de la población total de trabajadores del sur.

El dirigente compartió que los productores realizaron una inversión significativa utilizando recursos propios para garantizar condiciones de vida dignas, lo que incluye alojamiento, servicios básicos, alimentación y servicios de salud de primer contacto para las familias.

Bazúa Campaña subrayó que la labor del organismo se estructura en cinco ejes, puntuando como primero la salud, mediante consultas médicas y dentales en los propios campos, así como pláticas de prevención y el segundo es la educación, donde se trabaja para erradicar el trabajo infantil en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, ya que hasta ahora más de 19 mil niñas y niños han sido integrados a escuelas regulares.

El tercer eje es la nutrición, que incluye capacitación a cocineras de guarderías y entrega de despensas a familias en situación de vulnerabilidad; y el cuarto es el deporte, donde se impulsa una liga intercampos de futbol con la participación de más de mil 700 niñas, niños, adolescentes y adultos.

El quinto eje es el bienestar social, mediante apoyo para trámites de identificación oficial y gestiones ante dependencias gubernamentales que permitan a las familias jornaleras acceder a servicios básicos y fortalecer su estabilidad comunitaria.

Bazúa Campaña aseguró que la respuesta de los beneficiarios ha sido favorable y que el programa avanza con el objetivo de ofrecer mejores condiciones a quienes sostienen la actividad agrícola regional.



Plan de apoyo

Estos son los cinco ejes del programa:

1. Salud, mediante consultas médicas y dentales en los propios campos, así como pláticas de prevención.

2. Educación, donde se trabaja para erradicar el trabajo infantil en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, ya que hasta ahora más de 19 mil niñas y niños han sido integrados a escuelas regulares.

3. Nutrición, que incluye capacitación a cocineras de guarderías y entrega de despensas a familias en situación de vulnerabilidad.

4. Deporte, donde se impulsa una liga intercampos de futbol con la participación de más de mil 700 niñas, niños, adolescentes y adultos.

5. Bienestar social, mediante apoyo para trámites de identificación oficial y gestiones ante dependencias gubernamentales que permitan a las familias jornaleras acceder a servicios básicos y fortalecer su estabilidad comunitaria.