$!AARC rechaza presupuesto federal 2026 y acusa abandono al campo

La Asociación de Agricultores del Río Culiacán manifestó su rechazo al Presupuesto de Egresos 2026, en lo que calificó abandono al campo y la falta de compromiso del Gobierno federal con los productores.
En un posicionamiento emitido este 7 de noviembre, la organización calificó de inadmisible que continúen destinándose miles de millones de pesos a programas de corte electoral, mientras se reducen o maquillan los apoyos reales a la producción, la comercialización y la infraestructura agrícola.
La AARC también señaló que no existe información clara sobre los 641 millones de pesos asignados a la Secretaría de Agricultura, ya que no se precisa si serán destinados a la comercialización del maíz, ni si tendrán impacto directo para los productores.
“Todo indica que se trata de recursos genéricos dentro del programa Infraestructura para el Desarrollo Rural Sustentable, sin certeza ni reglas claras ni impacto directo para los productores”, puntualizó el documento.
La asociación exigió un presupuesto justo, transparente y con visión productiva, además de apoyos directos y oportunos a la comercialización, sin exclusiones ni simulaciones.
También pidió la reactivación de programas productivos e inversión en infraestructura que permita sostener la rentabilidad del campo.
“El campo mexicano está cansado de promesas y de abandono. No aceptaremos que se siga usando el presupuesto como herramienta política mientras los productores enfrentan deudas, incertidumbre y precios injustos”, advirtió la AARC.