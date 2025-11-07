Culiacán
|
Campo

AARC rechaza presupuesto federal 2026 y acusa abandono al campo

La organización agrícola exigió apoyos directos, inversión en infraestructura y un presupuesto justo para los productores
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
07/11/2025 11:50
07/11/2025 11:50

La Asociación de Agricultores del Río Culiacán manifestó su rechazo al Presupuesto de Egresos 2026, en lo que calificó abandono al campo y la falta de compromiso del Gobierno federal con los productores.

En un posicionamiento emitido este 7 de noviembre, la organización calificó de inadmisible que continúen destinándose miles de millones de pesos a programas de corte electoral, mientras se reducen o maquillan los apoyos reales a la producción, la comercialización y la infraestructura agrícola.

La AARC también señaló que no existe información clara sobre los 641 millones de pesos asignados a la Secretaría de Agricultura, ya que no se precisa si serán destinados a la comercialización del maíz, ni si tendrán impacto directo para los productores.

$!AARC rechaza presupuesto federal 2026 y acusa abandono al campo

“Todo indica que se trata de recursos genéricos dentro del programa Infraestructura para el Desarrollo Rural Sustentable, sin certeza ni reglas claras ni impacto directo para los productores”, puntualizó el documento.

La asociación exigió un presupuesto justo, transparente y con visión productiva, además de apoyos directos y oportunos a la comercialización, sin exclusiones ni simulaciones.

También pidió la reactivación de programas productivos e inversión en infraestructura que permita sostener la rentabilidad del campo.

“El campo mexicano está cansado de promesas y de abandono. No aceptaremos que se siga usando el presupuesto como herramienta política mientras los productores enfrentan deudas, incertidumbre y precios injustos”, advirtió la AARC.

#Agricultores
#Agricultura
#Campo
#Asociación de Agricultores del Río Culiacán
#Campo Cuba
#Presupuesto 2026
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube