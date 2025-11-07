$!AARC rechaza presupuesto federal 2026 y acusa abandono al campo

La Asociación de Agricultores del Río Culiacán manifestó su rechazo al Presupuesto de Egresos 2026, en lo que calificó abandono al campo y la falta de compromiso del Gobierno federal con los productores.

En un posicionamiento emitido este 7 de noviembre, la organización calificó de inadmisible que continúen destinándose miles de millones de pesos a programas de corte electoral, mientras se reducen o maquillan los apoyos reales a la producción, la comercialización y la infraestructura agrícola.

La AARC también señaló que no existe información clara sobre los 641 millones de pesos asignados a la Secretaría de Agricultura, ya que no se precisa si serán destinados a la comercialización del maíz, ni si tendrán impacto directo para los productores.