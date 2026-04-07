Culiacán
Abandonan a cachorro en pleno Centro de Culiacán y lo atan a poste por riesgo de atropello

El animal estuvo a punto de ser atropellado por lo que transeúntes lo ataron a un poste
Daniela Flores
07/04/2026 11:33
Un perro fue abandonado este martes en pleno Centro de Culiacán y posteriormente atado a un poste por ciudadanos, luego de que estuvo en riesgo de ser atropellado por vehículos.

De acuerdo con testigos, el animal fue dejado en una zona con circulación vehicular, cerca de La Catedral, donde comenzó a desplazarse entre la calle.

Personas que se encontraban en el lugar intervinieron y lo ataron a un poste para evitar que continuara cruzando entre los automóviles.

El abandono de animales está tipificado como delito en México y puede ser sancionado conforme a la legislación vigente.

Se informó que está en búsqueda de adoptantes, por lo que se invitó a la población interesada a brindar un hogar responsable.

