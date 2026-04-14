Abandono escolar en Sinaloa: el problema no es el acceso, sino la permanencia

Aunque Sinaloa mantiene altos niveles de cobertura educativa, el principal desafío del sistema ya no es que las y los estudiantes ingresen a la escuela, sino que logren permanecer y concluir sus estudios.

Así lo advirtió la organización Mexicanos Primero Sinaloa al presentar una nota de análisis sobre abandono escolar.

Durante una conferencia de prensa, la organización subrayó que el abandono escolar no debe entenderse como una cifra aislada, sino como la ruptura de trayectorias educativas que se debilitan progresivamente por múltiples factores.

De acuerdo con los datos expuestos, en Sinaloa la cobertura educativa es alta: 98.6 por ciento en primaria, 94.8 por ciento en secundaria y 87.4 por ciento en media superior.

Sin embargo, el problema se concentra en la permanencia, especialmente en niveles avanzados.

A nivel nacional, de cada 100 estudiantes que inician primaria, solo 58 concluyen la preparatoria y 32 terminan una licenciatura.

En Sinaloa, el abandono escolar es menor al 1 por ciento en primaria, aumenta en secundaria y supera el 11 por ciento en educación media superior, donde se ubica como el principal punto de quiebre.

En el ciclo escolar 2023-2024, este indicador se situó en 11.3 por ciento, es decir, cerca de uno de cada nueve jóvenes no logra continuar sus estudios en ese nivel.

La organización destacó que el fenómeno es multifactorial.

Entre las principales causas se encuentran condiciones socioeconómicas, trabajo infantil y juvenil, violencia e inseguridad, problemas socioemocionales, factores escolares e institucionales, así como discriminación y barreras de acceso.

A esto se suma la pérdida de sentido de la escuela, vinculada tanto a la falta de aprendizajes básicos como a la percepción de que la educación ya no garantiza movilidad social.

Asimismo, precisaron que indicadores como la falta de interés deben analizarse con mayor profundidad, ya que reflejan procesos acumulativos como rezago educativo, desconexión escolar y falta de acompañamiento.

Ante este panorama, Mexicanos Primero Sinaloa planteó una serie de propuestas, entre ellas: priorizar el abandono escolar en la agenda pública estatal y municipal, implementar sistemas de alerta temprana para detectar riesgos, invertir en apoyos como transporte, alimentación y tutorías, y desarrollar una estrategia intersectorial que involucre a educación, salud y protección de la niñez.