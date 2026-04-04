Abarrotan turistas las playas de Sinaloa; se cumplen expectativas de ocupación

En esta temporada de Semana Santa 2026, las playas de la entidad registran una afluencia masiva de visitantes, consolidando las proyecciones de las autoridades estatales.

La Secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, confirmó que las expectativas de ocupación se han cumplido en los diversos municipios, los cuales lucen abarrotados por turistas tanto nacionales como internacionales.

“Estamos muy contentos por haber cumplido la expectativa de ocupación hotelera que teníamos en el estado para esta Semana Santa, que era del 81 por ciento y en Mazatlán, del 84 por ciento, que ya alcanzamos, así como el 100 por ciento en Altata”, afirmó Sosa Osuna.

Para esta temporada, el estado proyecta recibir a más de 2 millones 600 mil visitantes y el puerto de Mazatlán encabeza la actividad turística, mostrando una densa concentración de bañistas en puntos estratégicos como el Malecón, la Isla de la Piedra, Pinitos, Olas Altas, la Zona Dorada y Playa Brujas.

“Estamos satisfechos y vamos a seguir invitando a turistas nacionales e internacionales a que vengan a Sinaloa, todavía nos falta este fin de semana santo y Semana de Pascua. En todos nuestros destinos nos está yendo muy bien en cuanto a la afluencia de visitantes”, expresó.

La Secretaría de Turismo destacó que la movilidad no se limita al puerto mazatleco, sino que se extiende a lo largo de la costa sinaloense con lugares como Bellavista, Las Glorias y Boca del Río en Guasave; Maviri, en Topolobampo; Altata, en Navolato; Celestino Gazca, en Elota y Las Cabras, en Escuinapa.

El sector hotelero también reporta cifras positivas fuera de las zonas de playa. Los Pueblos Mágicos de El Fuerte y Mocorito mantienen actualmente un 87 por ciento de ocupación hotelera.

Asimismo, como parte de la estrategia de promoción, se mantiene activo el programa ‘Enamórate de Sinaloa’, el cual ofrece rutas este fin de semana desde Mazatlán y Culiacán con destino al Pueblo Mágico de Cosalá, diversificando así la oferta para los paseantes durante estos días santos.

“Todo esto gracias al respaldo decidido de nuestro gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, quien ha demostrado un apoyo extraordinario en materia de promoción turística. Su visión estratégica, así como su permanente gestión e impulso al desarrollo del sector, han sido fundamentales para fortalecer la proyección de nuestro estado como un destino competitivo a nivel nacional e internacional”, puntualizó.