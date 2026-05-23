Abasto de medicamentos en Sinaloa ronda el 80%: Secretaría de Salud

El abastecimiento de medicamentos en Sinaloa se mantiene actualmente alrededor del 80 por ciento, informó el secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo.

Durante el arranque de la Semana Nacional de Salud Pública 2026 en Culiacán, el funcionario señaló que el comportamiento del suministro ha sido variable.

“Ha sido bastante cambiante, evidentemente no hemos llegado a cumplir lo esperado de un 100 por ciento, las enfermedades pues demandan mucho medicamento y pues rondan en el 80 por ciento los abastos aproximadamente”, expresó.

Indicó que entre los medicamentos que con mayor frecuencia presentan problemas de disponibilidad se encuentran hipoglucemiantes, antihipertensivos y antibióticos.

Sin embargo, aclaró que los faltantes cambian constantemente dependiendo de las necesidades de cada unidad médica.

“En otras ocasiones son equipamiento o insumos para la atención de los pacientes. Entonces es muy cambiante”, comentó.

González Galindo señaló que el Gobierno del Estado realiza compras extraordinarias para fortalecer el abastecimiento en hospitales y centros de salud.

Asimismo, destacó que las “Rutas de la Salud” de IMSS-Bienestar continúan operando para llevar medicamentos e insumos a comunidades alejadas.

“Las rutas de la salud es el abastecimiento de las unidades médicas. Precisamente ese es el enfoque de la ruta de la salud, tener abasto suficiente”, explicó.