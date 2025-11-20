Abasto de medicamentos y avance de hospitales IMSS Bienestar, los temas de la reunión entre Rocha y Sheinbaum

El Gobernador Rubén Rocha Moya informó que durante el encuentro que sostuvo con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, se revisaron los avances en materia de salud para Sinaloa, particularmente el abasto de medicamentos y la construcción de hospitales bajo el modelo IMSS Bienestar.

De acuerdo con el Mandatario estatal, en la reunión se hizo un balance del suministro de medicamentos en la entidad, el cual calificó como suficiente para atender la mayoría de los padecimientos.

Señaló que el tema continúa en seguimiento por parte del Gobierno federal para garantizar que no falten insumos en las unidades médicas.

Rocha Moya precisó que en Sinaloa se han realizado mejoras en infraestructura hospitalaria y en clínicas de atención primaria gracias al esquema IMSS-Bienestar, al cual también atribuyó el incremento en la disponibilidad de medicamentos.

Comentó que durante la reunión se revisaron estadísticas de consultas y otros indicadores del sistema de salud.

En cuanto a los nuevos hospitales, explicó que uno de los proyectos en curso es el de Guamúchil.

Detalló que el proceso de regularización del terreno donde se edificará ya quedó resuelto, por lo que el Instituto puede avanzar con el presupuesto asignado para su construcción.

Desde el Gobierno federal, el sistema IMSS Bienestar mantiene un trabajo coordinado con las administraciones estatales para fortalecer los servicios públicos de salud y ampliar la cobertura de atención gratuita para la población.