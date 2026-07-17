Abogada de Sinaloa Yessika Cebreros recibe reconocimiento nacional por su trayectoria académica y profesional

La Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México distinguió recientemente a Yessika Mariana Cebreros Corrales por su destacada labor profesional y académica en el ámbito del derecho.

El galardón, entregado en la ciudad de Tijuana en el marco de las conmemoraciones del Día del Abogado, resaltó su trayectoria en la docencia jurídica, tras haber sido seleccionada en un proceso de evaluación nacional donde fue propuesta por el Colegio de Abogados Juan M. Zambada.

“No lo creía porque sabía yo que a nivel nacional pues hay perfiles muy importantes”, compartió Cebreros Corrales.

La formación de Cebreros Corrales incluye una base académica en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde cursó su licenciatura en Derecho, una maestría en Ciencias Económicas y Sociales, y un doctorado en Estudios Regionales con énfasis en América del Norte.

Su desempeño como docente e investigadora en la Facultad de Estudios Internacionales durante los últimos ocho años fue un pilar fundamental para este reconocimiento, que destaca la importancia de transmitir el conocimiento jurídico más allá de los tribunales.

El eje central de sus aportaciones se encuentra en la investigación del acceso a la vivienda digna, un tema que aborda desde la perspectiva del artículo cuarto constitucional y el análisis de la segregación residencial.

Sus estudios se han centrado particularmente en el fenómeno del crecimiento inmobiliario en Mazatlán y cómo este proceso afecta a los sectores más vulnerables de la población local frente a las tendencias de gentrificación en zonas turísticas.

Antes de volcarse por completo a la vida académica, la galardonada acumuló experiencia en el sector privado, trabajando en la gestión de carteras hipotecarias y contratos de vivienda en diversas instituciones financieras.

Estas experiencias le permitieron identificar de primera mano las problemáticas sociales relacionadas con el abandono de hogares y las complejidades de los créditos crediticios, conocimientos que posteriormente integró en su labor científica y docente.

“Buscamos siempre ver de qué manera están afectando a las personas locales. Por eso hablamos de vulnerabilidad”, señaló.

Además de su actividad en la UAS, Cebreros Corrales forma parte de la Unión Internacional de Mujeres Líderes del Derecho, organización desde la cual promueve la actualización profesional y el apoyo a la sociedad mediante asesorías legales.

Tras recibir esta distinción nacional, la investigadora manifestó su intención de continuar trabajando en la misma línea de investigación, enfocada en las políticas públicas de vivienda y la defensa del derecho patrimonial de las personas.

“Ahora siento yo que es mayor responsabilidad y mayor compromiso que me hayan dado ese reconocimiento y seguir trabajando en la misma línea de mi trabajo de investigación”, expresó.