Abogadas de Sandra, detenida en Hospital General de Culiacán, acusan desaparición de videos y violación a derechos

Las abogadas de Sandra “N”, mujer detenida en el Hospital General de Culiacán por intento de homicidio, acusaron que la administración del nosocomio desapareció los videos del día de su arresto, así como una serie de violaciones a los derechos de la aprehendida.

Sandra fue detenida por elementos de la Guardia Nacional el 17 de septiembre pasado, y la acusación formal en su contra es por homicidio en grado de tentativa, al inyectarle una sustancia a un paciente identificado como Leonel Valdez Palomera, alias “El LV”, a través de un catéter. Como reacción a dicha sustancia, el hombre gritó “Ah, me quieres matar”, y se arrancó el catéter.

El paciente estaba en calidad de detenido, pues el 6 de septiembre participó en un enfrentamiento entre civiles y autoridades en la privada Altana, al norte de Culiacán, y arrestado por posesión de armas de fuego.

“Estamos denunciando que lo que es Fiscalía, el propio Hospital General de esta ciudad ha manipulado los videos del día de los hechos. Es porque el día que ella fue detenida, fue torturada, incluso se le decía por parte de personal de Guardia Nacional que le iban a sembrar fentanilo, le preguntaron que si para qué facción trabajaba, si para ‘Los Mayos’ o ‘Los Chapos’”, señaló Claudia Torres Fonseca, abogada de Sandra.

“Nos ha retrasado constantemente la solicitud que hacemos de los videos del día 17 [de septiembre] del Hospital General, nos dieron una fecha, retrasándola, hasta que esos videos ahora dicen que han desaparecido, que ya se perdieron con el paso del tiempo”, denunció.

Aunado a eso, reclamaron que no le han permitido a Sandra llevar su proceso en prisión domiciliaria, lo cual perjudica su vida y la de su bebé, la cual, aseguran, requiere ser atendida por estar en edad lactante.

Al respecto, advirtieron que el distanciamiento entre la mujer y su hija ya demuestran deterioro en la salud de la bebé.

“Está afectando a su hija, una bebé que ha adelgazado ya. Basado en un análisis que le hacen un perito en el sentido de que ella ya adelgazó dos kilos, una bebé prematura”.

Las abogadas enfatizaron que la prisión preventiva contra Sandra resulta violatoria a sus derechos, y con ello se protege a quien realmente representa un riesgo.

“A ella se le ha boicoteado de todas las formas posibles, incluso ni siquiera teniendo un derecho humano, que es un derecho de su hija menor de edad que nació prematura y actualmente se encuentra lactando, y que el propio Código establece que ella tiene derecho a tener prisión domiciliaria”.

“Se dice que es para privilegiar o proteger a la víctima, y la víctima es un narcotraficante, ¿cómo es posible? Lo que estamos evidenciando son estas violaciones a los derechos humanos de la doctora”, insistieron.