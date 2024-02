El Abogado General de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Yamir de Jesús Valdez Álvarez, acusó que agentes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción lo violentaron físicamente e impidieron su entrada a la comparecencia de Marifeli Avendaño Corrales, quien fuera Secretaria de Administración y Finanzas en 2023.

“Como ustedes vieron y fueron testigos cuando le permitieron acceso a la doctora Avendaño, también se le permitió acceso a un servidor como el representante legal de la Universidad”, explicó.

“Cuando subimos al cuarto piso, donde se encuentra la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, nos estaban esperando cuatro, parece que son, agentes investigadores, los cuales a empujones me sometieron contra la pared y no se me permitió el acceso”, contó Valdez Álvarez.