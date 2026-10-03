Abogados acusan parálisis de la Fiscalía ante violencia e impunidad en Sinaloa

CULIACÁN._ La falta de investigaciones y resultados ante homicidios, privaciones de la libertad y otros delitos derivados de la crisis de violencia mantiene un alto nivel de impunidad en Sinaloa, señaló Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados.

El abogado sostuvo que una parte de la población ha optado por no denunciar porque no encuentra respuesta en las instituciones encargadas de procurar justicia.

“Muchísima gente, muchísima gente porque no encuentra eco en la Fiscalía”, afirmó.

Beltrán Verduzco cuestionó que, pese a los homicidios, privaciones de la libertad, incendios de viviendas y negocios registrados durante la crisis de seguridad, no se conozcan suficientes investigaciones que permitan identificar y llevar ante la justicia a los responsables.

“No hemos visto, la verdad, hay una parálisis en la Fiscalía General de Justicia y es eso crece más el índice de impunidad”, señaló.

Aseguró que esa falta de resultados también puede observarse, desde su perspectiva, en las agencias del Ministerio Público, donde existen carpetas de investigación que no avanzan con la rapidez necesaria.

“Tú vas a una agencia del Ministerio Público y no ves al Ministerio Público de todas las carpetas, pero ahí nomás las tienen durmiendo el sueño de los justos”, dijo.

El presidente de la Alianza Mexicana de Abogados estimó que la impunidad en Sinaloa alcanza alrededor de 98 por ciento.

Además, atribuyó parte de las deficiencias a la falta de recursos destinados a las instituciones de procuración y administración de justicia.

Como ejemplo, afirmó que Chihuahua recibe alrededor de 850 pesos por persona para este rubro, mientras que Sinaloa obtiene unos 340 pesos. También señaló que otros poderes judiciales estatales reciben una proporción mayor de presupuesto que el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa.

Beltrán Verduzco consideró que, en medio de la crisis de seguridad, el fortalecimiento presupuestal de las instituciones encargadas de investigar y sancionar delitos debería ser una prioridad.

“Entonces, aún con este problema que estamos padeciendo, no han hecho absolutamente nada para fortalecer esas instituciones que de alguna manera pueden garantizar que los delitos se esclarezcan”, afirmó.