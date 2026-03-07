Abogados denuncian ante FGR a Rocha Moya por presuntos vínculos con el crimen organizado

CULIACÁN._ La Alianza Mexicana de Abogados denunció ante la Fiscalía General de la República al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El presidente del organismo, Ricardo Beltrán Verduzco, informó el pasado martes 17 de febrero presentaron la querella ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, a la cual se sumaron otras organizaciones.

“Ya fuimos como Alianza Mexicana de Abogados a interponerle una denuncia, a poner de conocimiento de la Fiscalía General de la República sobre hechos que están ocurriendo a Sinaloa y sobre la presunta vinculación que tiene el Gobernador del Estado con poderes fácticos desde que inició su campaña y ha transitado todo el gobierno acompañado de los poderes fácticos y la autoridad no hace nada”, señaló.

Beltrán Verduzco indicó que uno de los elementos que presentaron es que el propio Gobernador ha hecho declaraciones públicas sobre ese tema.

Afirmó que en entrevistas con periodistas nacionales, el Mandatario estatal señaló que quienes aspiran a gobernar deben tratar con “poderes fácticos”.

“Lo estamos denunciando; el primer delito es delincuencia organizada porque al principio de que fue ungido como candidato de ese partido, que lo llevó al poder, él dijo en dos declaraciones públicas, una con Salvador García y otra con Loret de Mola que toda persona para poder llegar a ser Gobernador debería tratar, tendría que tratar con los poderes fácticos”, sostuvo.