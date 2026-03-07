Abogados denuncian ante FGR a Rocha Moya por presuntos vínculos con el crimen organizado

CULIACÁN._ La Alianza Mexicana de Abogados denunció ante la Fiscalía General de la República al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
El presidente del organismo, Ricardo Beltrán Verduzco, informó el pasado martes 17 de febrero presentaron la querella ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, a la cual se sumaron otras organizaciones.
“Ya fuimos como Alianza Mexicana de Abogados a interponerle una denuncia, a poner de conocimiento de la Fiscalía General de la República sobre hechos que están ocurriendo a Sinaloa y sobre la presunta vinculación que tiene el Gobernador del Estado con poderes fácticos desde que inició su campaña y ha transitado todo el gobierno acompañado de los poderes fácticos y la autoridad no hace nada”, señaló.
Beltrán Verduzco indicó que uno de los elementos que presentaron es que el propio Gobernador ha hecho declaraciones públicas sobre ese tema.
Afirmó que en entrevistas con periodistas nacionales, el Mandatario estatal señaló que quienes aspiran a gobernar deben tratar con “poderes fácticos”.
“Lo estamos denunciando; el primer delito es delincuencia organizada porque al principio de que fue ungido como candidato de ese partido, que lo llevó al poder, él dijo en dos declaraciones públicas, una con Salvador García y otra con Loret de Mola que toda persona para poder llegar a ser Gobernador debería tratar, tendría que tratar con los poderes fácticos”, sostuvo.
El abogado consideró que esas declaraciones deben ser investigadas por la autoridad federal para determinar si existe alguna relación indebida.
“Que la autoridad investigue ese presunto vínculo y ese reconocimiento tácito que hizo el Gobernador respecto a su vinculación con los poderes fácticos”.
También informó que previamente interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa por presuntas violaciones a derechos humanos. Sin embargo, aseguró que esa instancia no atendió el recurso.
Por ello decidieron acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Beltrán Verduzco explicó que la CNDH les respondió que el asunto debía ser atendido primero por la comisión estatal.
Ante esto, adelantó que la próxima semana enviarán un oficio para informar que la queja ya había sido presentada ante la CEDH, pero que no recibieron atención.
Señaló que en total acusan a Rocha Moya de al menos 16 presuntas violaciones a derechos humanos.
Entre ellas, mencionó el derecho de la población a vivir en un estado libre de violencia.
El presidente de la Alianza Mexicana de Abogados advirtió que, si no obtienen respuesta de las autoridades nacionales, buscarán llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Se tiene que agotar la instancia... si no tenemos respuesta, nos vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que atienda este asunto, para que exija al Gobierno federal que le preste atención a este asunto de la presunta presunta vinculación del Gobernador Rubén Rocha Moya con los poderes fácticos y ese reconocimiento que hizo ante medios de comunicación y esa forma de goberna”.
Ese presunto pacto, sostuvo, habría derivado en un “cogobierno” con esos grupos, lo que ha impedido que se recupere la seguridad en la entidad.
“Nosotros somos los que estamos padeciendo, porque ellos no tienen ningún problema. Ellos ahí están con toda la seguridad del mundo traen cientos de elementos protegiendo su su vida y cuidándolos y mientras nosotros estamos todos desprotegidos”, resaltó.