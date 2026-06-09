Abogados pedirán al Congreso aclarar continuidad de Yeraldine Bonilla como Gobernadora de Sinaloa

La Federación de Abogados de Sinaloa y la Alianza Mexicana de Abogados solicitarán al Congreso del Estado este lunes información sobre el fundamento legal que mantiene a Yeraldine Bonilla Valverde al frente del Ejecutivo estatal, tras más de un mes que le fue otorgada la licencia a Rubén Rocha Moya.

Los abogados señalaron que existe incertidumbre sobre la situación jurídica del Gobierno estatal.

“Ya tenemos un poco más de un mes de que la licencia ya expiró y supuestamente ya hay otra petición, u otra licencia solicitada, lo cual nos genera asombro, ya que en el marco legal, pues eso no existe”, resaltó Julio Castro López presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa.

Indicaron que públicamente diputados locales han hablado de una nueva licencia para Rocha Moya, pero afirman que esa figura no está prevista en la legislación local.

Por ello, pedirán al Presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela Sánchez copias certificadas de la solicitud presentada por el Mandatario y de los acuerdos aprobados por el Congreso.

“La presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerro Ochoa, que el Gobernador ya volvió a solicitar una nueva licencia y ella ha dicho públicamente que esa licencia es con carácter de permanente. La Constitución política de Sinaloa expresamente no faculta al Congreso para dar ese tipo de autorización”, explicó Julio Sergio Alvarado, vicepresidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados.

Añadieron que, en caso de que el Congreso no proporcione la documentación requerida en un plazo razonable, promoverán un juicio de amparo para obligar a la entrega de la información.

“Es para que nos informen cómo es esa licencia, bajo qué fundamentos, bajo qué argumento legal, porque no encontramos nosotros esos argumentos en la cuestión política de Sinaloa, ya que al día de hoy ya debería haber un Gobernador sustituto en el Estado que terminara el periodo y que continuará al finalizar el gobierno actual”, señaló Castro López.

Precisaron que solicitarán copia certificada de la licencia originalmente presentada por el Gobernador, del acuerdo mediante el cual el Congreso la autorizó y del decreto que designó a Yeraldine Bonilla Valverde como titular interina del Ejecutivo.