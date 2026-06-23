Abogados reportan que el Senado admitió la solicitud para desaparecer poderes en Sinaloa

La solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa promovida por organizaciones de abogados fue admitida por el Senado de la República y será analizada a partir de septiembre, informaron integrantes de la Alianza Mexicana de Abogados.

El presidente nacional de la organización, Ricardo Beltrán Verduzco, señaló que el pasado 12 de junio acudieron a la Ciudad de México para dar seguimiento al recurso presentado semanas antes.

Explicó que la Presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez les notificó que la petición cumplió con los requisitos legales y, por ello, será turnada al pleno durante el siguiente periodo ordinario de sesiones.

“Hay otras solicitudes que no les han dado entrada, la de nosotros le dieron entrada y las están turnando ellos para el tercer periodo de sesiones que inicia en septiembre para tratar este asunto, agendarlo y tratarlo en el pleno del Senado de la República”, aseguró.

Beltrán Verduzco explicó que la petición se sustenta en la presunta intervención de “poderes fácticos” en la vida pública del Estado.

Según expuso, tanto el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya como la mayoría de los diputados locales electos en 2021 habrían llegado a sus cargos con apoyo de estos grupos, lo que, a su juicio, generó compromisos que afectan la autonomía de las instituciones.

Por ello, la organización solicitó la desaparición del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de Sinaloa, tras considerar que ambos surgieron del mismo proceso electoral y que actualmente existe una situación de ingobernabilidad en la entidad.

“Significaría que a Sinaloa regresa el Estado de Derecho, que a Sinaloa regrese la gobernabilidad porque el gobierno actual está prácticamente minado por los poderes fácticos; el Congreso del Estado también, entonces no pueden estar cogobernando con los poderes fácticos”.

“Tienen un alto compromiso con ellos (poderes fácticos), porque participaron en las campañas políticas de ellos, porque hicieron compromisos con ellos. Entonces no podemos tener un Ejecutivo y un Legislativo que esté mandatado con los poderes fácticos y significa que ahora sí retomará la autoridad, el papel que legítimamente le corresponde”, defendió.

Beltrán Verdusco señaló que, de aprobarse la medida, correspondería al Senado nombrar un Gobernador provisional, quien tendría la responsabilidad de mantener la administración estatal hasta la realización de las elecciones de 2027.

Los abogados indicaron que continuarán impulsando acciones legales relacionadas con la situación política y de seguridad del Estado.