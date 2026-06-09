Abogados solicitan al Senado desaparición de poderes en Sinaloa a casi dos años de crisis de violencia

Organizaciones de abogados presentaron ante el Senado de la República una solicitud para declarar la desaparición de poderes en Sinaloa, argumentando que la crisis de violencia que persiste en la entidad, desde hace 22 meses, ha rebasado a las autoridades y vulnerado los derechos de la población.

La petición fue entregada el pasado 2 de junio ante el Senado de la República, informó Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados.

“Tal vez parezca una solicitud muy agresiva, tal vez nos parezca, pero lo que estamos viviendo nosotros los sinaloenses no es una solicitud agresiva. Más agresivo es lo que nos está sucediendo porque estamos viviendo una tragedia”, resaltó Beltrán Verduzco.

Acompañado también por la la Federación de Abogados de Sinaloa explicó que las organizaciones solicitaron que el caso sea atendido de manera prioritaria y que se convoque a un periodo extraordinario para analizar la situación de la entidad.

Señaló que la violencia registrada en Sinaloa ha dejado homicidios, desapariciones, pérdida de empleos, cierre de negocios y afectaciones económicas.

Añadió que la población también enfrenta consecuencias emocionales derivadas de la inseguridad.

Beltrán Verduzco sostuvo que las autoridades han incumplido con su responsabilidad de garantizar la seguridad y proteger a los ciudadanos.

“Ellos sí están violentando todas las normas, todos los derechos humanos en nuestra contra porque no nos cuidan, no nos protegen como ellos tienen esa responsabilidad de protegernos”.

Asimismo, afirmó que la solicitud está sustentada en presuntos vínculos entre funcionarios y grupos delictivos, así como acusaciones de intervención del crimen organizado en procesos electorales, señalados por el Gobierno de Estados Unidos.

“Esos poderes, esos poderes deben de desaparecer en el Estado Sinaloa para que el Senado de la República venga y nombre un Gobernador que esté separado totalmente de quienes junto con Rubén Rocha Moya, y hoy con Yeraldine, han cogobernado el Estado de Sinaloa, junto con el Congreso del Estado, pues han colegislado en el Estado de Sinaloa y ese es la desesperación, la impotencia que tenemos los sinaloenses de que de esa manera se está trabajando”, sentenció.

Beltrán Verduzco sostuvo que las autoridades han incumplido con su responsabilidad de garantizar la seguridad y proteger a los ciudadanos.

“Ellos sí están violentando todas las normas, todos los derechos humanos en nuestra contra porque no nos cuidan, no nos protegen como ellos tienen esa responsabilidad de protegernos”.

“Nosotros le pedimos al Senado de la República que convoque una reunión extraordinaria para efecto de que trate este asunto de manera especial. Es un SOS en favor de los sinaloenses y estarían marcando un precedente en la historia porque no lo han hecho en anteriores ocasiones, porque no había sucedido un desastre como el que está viviendo Sinaloa”, reiteró Ricardo Beltrán.