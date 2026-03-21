Abona UAS 150 millones de pesos a préstamo del Gobierno de Sinaloa

La Universidad Autónoma de Sinaloa ha abonado 150 millones de pesos al préstamo recibido por parte del Gobierno de Sinaloa a finales del año 2025, informó el mandatario estatal, Rubén Rocha Moya.

El Mandatario estatal explicó que estos pagos forman parte de un calendario previamente establecido, con el objetivo de que la institución pueda cumplir de manera ordenada con sus compromisos financieros.

“Ya se ha estado pagando... ya por lo menos se ha pagado 150 millones de pesos porque están calendarizados y entonces se están cubriendo”, señaló.

En diciembre de 2025, el Gobierno del Estado otorgó un préstamo por 250 millones de pesos a la UAS, como parte de un paquete financiero que permitió a la institución cubrir parcialmente el pago de aguinaldos a su personal.

Dicho apoyo se integró a una bolsa total de 638 millones de pesos, en la que también participaron recursos federales y partidas ya contempladas por la propia Universidad, para hacer frente a sus obligaciones laborales al cierre del año.

Aunque con estos recursos se logró avanzar en pagos a trabajadores activos y jubilados, algunos pendientes quedaron en proceso, por lo que la Universidad mantuvo gestiones para regularizar su situación financiera.