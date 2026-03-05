Abordaron seguridad y condiciones para el desarrollo empresarial en reunión de Sheinbaum con empresarios en Mazatlán: Rocha

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que durante la reunión que sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con empresarios en Mazatlán se abordaron principalmente temas relacionados con seguridad y condiciones para el desarrollo de la actividad económica en el estado.

De acuerdo con el Mandatario estatal, en el encuentro participaron entre 15 y 17 empresarios provenientes de distintas regiones de Sinaloa y de diversos sectores productivos.

“Pues se abordaron los temas, siempre el tema de seguridad, el tema de la necesidad de generar mejores ambientes para efecto del desarrollo de la empresa en Sinaloa y alrededor de eso se versó, no hubo temas extraordinarios”, señaló.

Rocha Moya explicó que al encuentro acudieron representantes del sector empresarial de diferentes giros, entre ellos comerciantes, restauranteros e industriales.

Indicó que durante la reunión no se planteó un compromiso específico adicional por parte de la Presidencia, aunque la Mandataria federal escuchó los planteamientos de los asistentes y reiteró la disposición de atender las demandas relacionadas con seguridad.

“Pues el compromiso de escucharlos y de ver y de hacer los ajustes necesarios y corresponderles a su exigencia de seguridad”, expresó.

El Gobernador señaló que las inquietudes de los empresarios estuvieron centradas en la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad para favorecer el desarrollo de las actividades productivas en la entidad.