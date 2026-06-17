Abre CEDH investigación de oficio por denuncias de abusos en Villa Juárez, Navolato

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa abrió una investigación de oficio por las denuncias de presuntos abusos cometidos por elementos de corporaciones federales en Villa Juárez, Navolato, informó la visitadora general del organismo, Reyna Isabel Mendoza Osuna.
La funcionaria explicó que el expediente fue iniciado a partir de las publicaciones periodísticas sobre los señalamientos realizados por habitantes de la sindicatura, quienes denunciaron presuntas agresiones, allanamientos y actos de intimidación atribuidos a elementos de seguridad.
Precisó que, debido a que las acusaciones involucran a autoridades federales, la investigación corresponde a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que el caso sería remitido a esa instancia.
“Derivado de las publicaciones que salieron en medios de comunicación iniciamos la queja de oficio. Como se trata de elementos de seguridad federal, esta investigación corresponde a la Comisión Nacional”, explicó.
Sin embargo, Mendoza Osuna señaló que, aunque la CEDH puede iniciar una investigación de oficio, la presentación de una queja formal por parte de personas agraviadas permite fortalecer los expedientes y facilita que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establezca contacto directo con las víctimas para dar seguimiento a las indagatorias.
“Estamos a la espera nosotros de que vaya ya con una persona identificable para efectos de que la Comisión Nacional no tenga más argumentos y diga: “bueno, ya viene una persona con la que podemos establecer contacto”, pues ya no tienen manera de regresar (el expediente)”, apuntó.
Habitantes de Villa Juárez se manifestaron este martes para denunciar presuntos abusos cometidos por elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, a quienes acusaron de realizar persecuciones, golpizas, allanamientos y actos de intimidación contra la población.
Entre los casos expuestos por los manifestantes se encuentra el de un trabajador de una empresa minera que, según los testimonios, habría sido golpeado por agentes y posteriormente abandonado amarrado en las inmediaciones de un hospital, sin haber sido presentado ante la autoridad ministerial.
Los inconformes también protestaron frente a las instalaciones de la Novena Zona Militar, donde denunciaron sentirse intimidados luego de que una persona identificada por ellos como militar tomara fotografías y videos de los asistentes a la movilización.