Abre CEDH investigación de oficio por denuncias de abusos en Villa Juárez, Navolato

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa abrió una investigación de oficio por las denuncias de presuntos abusos cometidos por elementos de corporaciones federales en Villa Juárez, Navolato, informó la visitadora general del organismo, Reyna Isabel Mendoza Osuna.

La funcionaria explicó que el expediente fue iniciado a partir de las publicaciones periodísticas sobre los señalamientos realizados por habitantes de la sindicatura, quienes denunciaron presuntas agresiones, allanamientos y actos de intimidación atribuidos a elementos de seguridad.

Precisó que, debido a que las acusaciones involucran a autoridades federales, la investigación corresponde a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que el caso sería remitido a esa instancia.

“Derivado de las publicaciones que salieron en medios de comunicación iniciamos la queja de oficio. Como se trata de elementos de seguridad federal, esta investigación corresponde a la Comisión Nacional”, explicó.