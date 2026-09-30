Abre Gobierno de Sinaloa convocatoria para renovar representantes ciudadanos del CESP

El Gobierno de Sinaloa abrió este miércoles la convocatoria para recibir propuestas de ciudadanos que puedan integrar como representantes de la sociedad la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, nueve meses después de que venció el periodo de los actuales integrantes ciudadanos.

La convocatoria fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” y es emitida por la Gobernadora y presidenta del CESP, Graciela Domínguez Nava.

El proceso establece que las propuestas deberán ser presentadas por organizaciones y contempla que la designación se realice bajo el principio de paridad de género.

Entre los requisitos se encuentra ser ciudadano mexicano, tener más de 30 años, contar con reconocida capacidad y probidad, conocimientos en materia de seguridad pública y no haber sido sentenciado por delito doloso ni inhabilitado como servidor público.

El cargo será honorífico, por lo que quienes sean designados no recibirán sueldo, honorarios, viáticos ni prestaciones.