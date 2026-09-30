Abre Gobierno de Sinaloa convocatoria para renovar representantes ciudadanos del CESP

El Gobierno de Sinaloa abrió este miércoles la convocatoria para recibir propuestas de ciudadanos que puedan integrar como representantes de la sociedad la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, nueve meses después de que venció el periodo de los actuales integrantes ciudadanos.
La convocatoria fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” y es emitida por la Gobernadora y presidenta del CESP, Graciela Domínguez Nava.
El proceso establece que las propuestas deberán ser presentadas por organizaciones y contempla que la designación se realice bajo el principio de paridad de género.
Entre los requisitos se encuentra ser ciudadano mexicano, tener más de 30 años, contar con reconocida capacidad y probidad, conocimientos en materia de seguridad pública y no haber sido sentenciado por delito doloso ni inhabilitado como servidor público.
El cargo será honorífico, por lo que quienes sean designados no recibirán sueldo, honorarios, viáticos ni prestaciones.
Las organizaciones deberán presentar una propuesta formal con exposición de motivos, además del acta de nacimiento, identificación oficial, semblanza curricular, datos de contacto y una declaración bajo protesta de decir verdad sobre el cumplimiento de los requisitos.
Las propuestas podrán entregarse desde este miércoles 30 de septiembre y hasta el 9 de octubre, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, en las oficinas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, o mediante el correo electrónico.
El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública será el encargado de revisar la documentación y elaborar el listado de perfiles que cumplan con los requisitos. La validación, sin embargo, no implica que una persona haya sido designada.
Los perfiles validados serán enviados a Domínguez Nava, quien realizará la designación de los representantes ciudadanos.
La apertura de esta convocatoria ocurre después de que el coordinador general del CESP, Miguel Calderón Quevedo, señaló que el Consejo se encuentra en una situación irregular debido a que el periodo de sus integrantes concluyó en diciembre de 2025.
Calderón Quevedo también ha señalado que el Consejo no sesiona desde febrero de 2024, pese a que la ley establece que debe reunirse al menos dos veces al año y a que Sinaloa enfrenta una crisis de violencia derivado de una pugna interna del Cartel de Sinaloa desde septiembre de 2024.
En septiembre, el coordinador general informó que la Coordinación General del CESP había solicitado al Ejecutivo estatal reactivar las sesiones, renovar la integración ciudadana y revisar el presupuesto destinado a seguridad.