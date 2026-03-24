Abre PAN candidaturas a ciudadanos en Sinaloa; reprocha ‘indiferencia’ ante ola de violencia

Bajo la consigna de que el Estado requiere un cambio de rumbo ante la crisis de seguridad y la falta de apoyos federales, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional anunció la apertura de sus candidaturas a la ciudadanía para los próximos procesos electorales, al tiempo que denunció que la entidad suma ya 3 mil asesinatos sin una respuesta efectiva del Gobierno estatal.

El dirigente municipal en Culiacán del PAN, Eduardo Ortiz Hernández, señaló que a diferencia de otras fuerzas políticas que recurren a señalar, buscan integrar a líderes sociales y empresariales.

Lamentó que las familias sinaloenses sigan esperando justicia, mientras las estadísticas de homicidios continúan al alza.

“Le volvemos a decir al Gobernador Rocha Moya que necesitan trabajar para encontrar quiénes son los culpables de estas 3 mil personas que han fallecido en esta guerra que no han podido controlar”, señaló Ortiz Hernández.

También criticando que la presencia de retenes no ha logrado frenar la violencia.

Otro de los temas centrales fue la reciente medida del Gobierno federal de eliminar la deducibilidad a las donaciones para Organizaciones No Gubernamentales.

Según el PAN, esta acción pone en riesgo la supervivencia de organismos que atienden áreas donde el Estado no llega, como el combate al cáncer, la asistencia a adultos mayores y la evaluación educativa.

Ortiz Hernández contrastó esta restricción con el apoyo que el Gobierno de México brinda a otros países.

“Ya van dos acciones muy claras: regalar petróleo cuando nosotros no tenemos suficiente y ahora una ‘coperacha’ para ayudar a los cubanos. ¿Y a las personas de las ONG quién les va a ayudar?”, cuestionó.

Respecto al anuncio del Gobierno estatal sobre la comercialización de la cosecha con un precio base de 4 mil 500 pesos, la dirigencia del PAN se mostró escéptica.

Recordaron que promesas anteriores, como la gestión para evitar cobros del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Seguro Social a productores, no se cumplieron.