Abren apoyos para que familias desplazadas reconstruyan su patrimonio con proyectos productivos

Las personas que tuvieron que abandonar sus hogares por el desplazamiento forzado en Sinaloa podrán acceder a apoyos en especie de hasta 25 mil pesos para emprender o fortalecer un proyecto productivo, como parte de una convocatoria emitida por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.

El programa busca contribuir a que las familias recuperen una fuente de ingresos mediante actividades de autoempleo, a través de la entrega de herramientas, equipo e insumos para poner en marcha o ampliar pequeños negocios.

La convocatoria está dirigida a mujeres y hombres inscritos en el Registro Estatal de Personas en Situación de Desplazamiento Forzado Interno del Estado de Sinaloa y forma parte del Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026.

Los apoyos, con un valor de entre 10 mil y 25 mil pesos por proyecto, podrán destinarse a iniciativas como cocinas económicas, panaderías, reposterías, elaboración de tortillas, conservas, cría de animales de traspatio, barberías, peluquerías, papelerías, tiendas de abarrotes, así como oficios de electricidad, plomería, herrería y carpintería, entre otros.

Las personas interesadas deberán presentar una solicitud, identificación oficial, una carta bajo protesta de decir verdad, dos cotizaciones de los bienes necesarios para el proyecto y comprobar que forman parte del Registro Estatal de Personas en Situación de Desplazamiento Forzado Interno.

La recepción de solicitudes permanecerá abierta del 13 al 31 de julio y podrá realizarse por correo electrónico, vía WhatsApp o de manera presencial en las oficinas de Sebides en Los Mochis, Culiacán y Mazatlán.

Los expedientes serán evaluados por un Comité de Validación; los resultados se publicarán el 14 de agosto y la entrega de los apoyos iniciará a partir del 7 de septiembre.