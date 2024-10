Laura, comerciante de la vía pública del centro de la ciudad, señaló que pese a la jornada matutina y vespertina del jueves, cerró su puesto con normalidad, pero no fue así para sus vecinos comerciantes, quienes cerraron puertas a partir de las 15:00 a 16:00 horas.

“Ahí cierra como a las 6 y ayer cerraron como a las 4, los del otro local también se fueron temprano. Nosotros siempre empezamos a las 9:30 y guardamos a las 5.

“Ayer no hubo venta, platiqué con otro que trabaja en otros puestos de allá, les pregunté que si tenían venta y me dijeron que no, tampoco”.