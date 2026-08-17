$!Abren convocatoria al Premio Coltzin al Mérito Ciudadano 2026

El Ayuntamiento de Culiacán abrió este lunes la convocatoria al Premio Coltzin al Mérito Ciudadano 2026, reconocimiento que busca distinguir a personas por su esfuerzo, constancia, valor y conducta ejemplar en beneficio de la sociedad.
El Regidor Luis Alonso García Corrales informó que las propuestas podrán presentarse desde este 17 de agosto y hasta el 11 de septiembre, a las 15:00 horas.
El galardón contempla cinco categorías: Familia Monoparental Ejemplar; Persona Adulta Mayor en Etapa Productiva; Persona con Discapacidad; Persona Productiva Rehabilitada de una Adicción; y Niño, Niña o Adolescente Ejemplar.
“Queremos reconocer el esfuerzo, el valor y la constancia de los culiacanenses que han destacado por su conducta ejemplar. Ese es el objetivo principal”, expresó.
García Corrales explicó que la convocatoria permite tanto la autopostulación como la propuesta de candidatos por parte de cualquier ciudadano que considere que una persona cuenta con los méritos necesarios para recibir el reconocimiento.
Las propuestas deberán incluir nombre completo del candidato, domicilio, firmas de los proponentes, currículum vitae y una carta de exposición de motivos. También deberán anexarse documentos o testimonios que acrediten las obras, acciones y méritos de la persona postulada.
La documentación deberá entregarse físicamente en las oficinas de los regidores integrantes de la Comisión de Acción Social y Cultural, ubicadas a un costado del Ayuntamiento de Culiacán, de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas. Para mayores informes está disponible el teléfono 758 01 01, extensión 1288.
Los ganadores de cada categoría recibirán una medalla de plata, un reconocimiento y un estímulo económico de 10 mil pesos.
La ceremonia de entrega se realizará el 29 de septiembre a las 11:00 horas, durante una sesión solemne de Cabildo en el Teatro MIA, como parte de los festejos por el aniversario de Culiacán.
El director del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, Adolfo Plata Guzmán, señaló que ya se preparan las actividades conmemorativas por el aniversario de la ciudad y destacó que la cultura y el reconocimiento a ciudadanos que contribuyen positivamente a la sociedad forman parte de los ejes de la administración municipal.