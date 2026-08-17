$!Abren convocatoria al Premio Coltzin al Mérito Ciudadano 2026

El Ayuntamiento de Culiacán abrió este lunes la convocatoria al Premio Coltzin al Mérito Ciudadano 2026, reconocimiento que busca distinguir a personas por su esfuerzo, constancia, valor y conducta ejemplar en beneficio de la sociedad.

El Regidor Luis Alonso García Corrales informó que las propuestas podrán presentarse desde este 17 de agosto y hasta el 11 de septiembre, a las 15:00 horas.

El galardón contempla cinco categorías: Familia Monoparental Ejemplar; Persona Adulta Mayor en Etapa Productiva; Persona con Discapacidad; Persona Productiva Rehabilitada de una Adicción; y Niño, Niña o Adolescente Ejemplar.

“Queremos reconocer el esfuerzo, el valor y la constancia de los culiacanenses que han destacado por su conducta ejemplar. Ese es el objetivo principal”, expresó.

García Corrales explicó que la convocatoria permite tanto la autopostulación como la propuesta de candidatos por parte de cualquier ciudadano que considere que una persona cuenta con los méritos necesarios para recibir el reconocimiento.