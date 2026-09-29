$!Abren convocatoria para fortalecer a microempresarias de Culiacán

El programa busca fortalecer los negocios de mujeres que se dedican a actividades como alimentos preparados, productos regionales, repostería, panificación, elaboración de salsas, botanas y servicios de alimentación con valor agregado.

Microempresarias de Culiacán dedicadas al sector de alimentos y transformación agroalimentaria podrán participar en el programa “Mujeres Resilientes”, impulsado por el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) México.

Las participantes recibirán capacitación, mentorías y vinculación, además de acompañamiento presencial y virtual durante tres meses, de octubre a diciembre de 2026.

En el proyecto participan también la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de las Mujeres del Ayuntamiento de Culiacán, así como la Secretaría de Economía y la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de Sinaloa.

De acuerdo con los organizadores, el programa forma parte de Sinaloa 10+, plataforma que busca articular capacidades para impulsar la recuperación económica desde el ámbito local.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 7 de octubre de 2026, mientras que las mujeres seleccionadas serán notificadas el 9 de octubre.

Las interesadas pueden realizar su registro en go.undp.org/MujeresResilientes.