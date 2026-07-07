Abren dos carriles en el bulevar Pedro Infante, en Culiacán; cierre total será a partir de agosto

La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa habilitó dos carriles de circulación en sentido de oriente a poniente sobre el bulevar Pedro Infante, como parte de un ajuste al plan de obra del nuevo puente ubicado frente al Congreso del Estado.

El titular de la dependencia, Raúl Montero Zamudio, informó que los carriles permanecerán abiertos durante cuatro semanas y una vez transcurrido ese periodo, la vialidad será cerrada totalmente hasta el 30 de agosto para concluir la construcción del puente.

“Más bien la gente que vaya del puente negro a hacia la USE, digamos, va a quedar abierto por cuatro semanas, solamente de ida. El regreso sí lo tenemos que cerrar, pero es una parte que a la ciudadanía lo va a poder utilizar ”, manifestó.

Explicó que las lluvias registradas la noche del lunes impidieron concluir los trabajos a tiempo, por lo que la reapertura de la circulación se realizó hasta el mediodía de este martes.

Montero Zamudio indicó que el carril en dirección hacia el Centro permanecerá cerrado, por lo que recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas y tomar precauciones.

Agregó que en las obras del puente Pedro Infante y del malecón trabajan actualmente más de 500 personas.

Precisó que el puente presenta un avance del 10 por ciento, la segunda etapa del malecón del 80 por ciento y la tercera etapa del 15 por ciento.