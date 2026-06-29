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Abren ventanillas para el apoyo a la comercialización de maíz blanco del ciclo 2025-2026 en Sinaloa

El registro permanecerá abierto del 29 de junio al 1 de agosto; autoridades llaman a productores a integrar su expediente para acceder al programa federal
Belem Angulo |
29/06/2026 14:54
29/06/2026 14:54

A partir de este 29 de junio quedó abierto el periodo de recepción de solicitudes para que las y los productores de maíz blanco de Sinaloa accedan al Apoyo a la Comercialización correspondiente al ciclo agrícola Otoño-Invierno 2025-2026, informó el Secretario de Agricultura y Ganadería del estado, Ismael Bello Esquivel.

Señaló que el registro forma parte del Programa de Comercio Justo del Gobierno de México y busca brindar mayor certidumbre a los agricultores en el proceso de comercialización de su cosecha.

Bello Esquivel hizo un llamado a las y los productores que cumplan con los requisitos establecidos para acudir a las ventanillas autorizadas y presentar su documentación dentro del plazo previsto, el cual permanecerá vigente del 29 de junio al 1 de agosto de 2026.

$!Abren ventanillas para el apoyo a la comercialización de maíz blanco del ciclo 2025-2026 en Sinaloa

“Este es un paso muy importante para respaldar a las familias productoras de Sinaloa. Invitamos a todos los agricultores a acercarse y presentar su documentación dentro de los plazos establecidos para que puedan acceder a este importante apoyo”, expresó.

El Secretario explicó que la apertura de las ventanillas responde al compromiso asumido con el sector agrícola sinaloense para fortalecer los mecanismos de comercialización y ofrecer condiciones más favorables para quienes participaron en el ciclo agrícola 2025-2026.

Aseguró que la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado brindará acompañamiento y orientación a las y los productores durante todo el periodo de recepción de solicitudes, con el objetivo de facilitar la integración de expedientes y que el mayor número posible de agricultores pueda acceder al beneficio económico.

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