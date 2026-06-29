$!Abren ventanillas para el apoyo a la comercialización de maíz blanco del ciclo 2025-2026 en Sinaloa

A partir de este 29 de junio quedó abierto el periodo de recepción de solicitudes para que las y los productores de maíz blanco de Sinaloa accedan al Apoyo a la Comercialización correspondiente al ciclo agrícola Otoño-Invierno 2025-2026, informó el Secretario de Agricultura y Ganadería del estado, Ismael Bello Esquivel.

Señaló que el registro forma parte del Programa de Comercio Justo del Gobierno de México y busca brindar mayor certidumbre a los agricultores en el proceso de comercialización de su cosecha.

Bello Esquivel hizo un llamado a las y los productores que cumplan con los requisitos establecidos para acudir a las ventanillas autorizadas y presentar su documentación dentro del plazo previsto, el cual permanecerá vigente del 29 de junio al 1 de agosto de 2026.