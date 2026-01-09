Abrirá en Sinaloa la Universidad Rosario Castellanos este 2026, anuncia Rocha Moya

Este 2026 comenzará a operar en Sinaloa la Universidad Rosario Castellanos, anunció el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El anuncio se dio tras una reunión en Palacio de Gobierno, en Culiacán, con la Rectora de la Universidad, Alma Herrera Márquez, y el Secretario General, Antonio Méndez Hernández.

La Universidad Rosario Castellanos es un proyecto educativo impulsado a nivel federal, con enfoque social y programas orientados a la formación profesional y comunitaria.

Fue creado en 2019 cuando la ahora Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo era Jefa de Gobierno en la Ciudad de México.

En diciembre de 2024, Rocha Moya confirmó que en Culiacán se crearía el plantel Rosario Castellanos.

En el encuentro de este viernes, participaron también la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Féliz Niebla; El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Rodrigo López Zavala; La Diputada local Sthefany Rea Reátiga, presidenta de la Comisión de Cultura y Artes del Congreso del Estado; y el director de la Ciudad Educadora y Sustentable del Saber, Gómer Monárrez González.