Abrirán trámite de licencias permanentes el 17 de marzo en Sinaloa

A partir del 17 de marzo iniciará en Sinaloa el programa temporal para la expedición de licencias permanentes de conducir para automovilistas y motociclistas, informó el Secretario de Administración y Finanzas del estado, Joaquín Landeros Güicho.

El funcionario señaló que la apertura de ventanillas comenzará en esa fecha, aunque aún está por definirse hasta cuándo permanecerá vigente el esquema, pues dependerá del anuncio que realice el Gobernador Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con Landeros Güicho, el trámite podrá realizarse tanto de manera presencial como en línea, a través de la plataforma ciudadano.sinaloa.gob.mx, y el documento podrá enviarse al domicilio del solicitante con un costo adicional.

“Vamos a aperturar la ventanilla el 17 de marzo. Puede haber distintos métodos para que la soliciten: si desean cambiar su licencia vigente o vencida por una permanente deberán hacer el trámite correspondiente; también podrán solicitarla en línea y les llegará a su domicilio”, explicó.

El programa será operado por el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) y contempla un costo de 18 UMA más 10 por ciento Pro Educación, lo que da un total de 2 mil 323 pesos.

Las personas interesadas podrán acudir a las oficinas de la Dirección de Vialidad y Transporte, así como a módulos y colecturías de Recaudación, con excepción del módulo de Recaudación de Homex y la colecturía de Quilá, o bien realizar el proceso digital.

La licencia podrá recogerse en los módulos de Ciudadano Digital ubicados en las Unidades de Servicios Estatales (USE) y Unidades Administrativas, o solicitar el envío a domicilio por 48 pesos adicionales.

Para acceder al beneficio, las y los solicitantes deberán contar con licencia vigente o registrada en el estado, no tener infracciones graves ni sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas. Además, deberán presentar identificación oficial vigente, aparecer en los padrones de Vialidad y firmar un manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que declaren estar en condiciones aptas de salud para conducir.

La reposición de la licencia permanente procederá en casos de extravío, robo, deterioro, actualización de datos o daño físico del documento.

El Secretario reiteró que la medida busca simplificar trámites, ofrecer mayor certeza jurídica y generar ahorro a largo plazo para la ciudadanía.