Abuchean a Tere Guerra durante festejos por triunfo de México en bar de Culiacán

La Diputada local con licencia de Morena, María Teresa Guerra Ochoa, fue abucheada la noche del martes mientras observaba el partido entre México y Ecuador en un bar de Culiacán, donde un grupo de asistentes comenzó a corear la consigna “¡Fuera Morena!”, situación que derivó en su salida del establecimiento.

De acuerdo con un video que comenzó a difundirse en redes sociales tras el encuentro, Guera Ochoa se encontraba en el lugar disfrutando del partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando varios asistentes dirigieron los gritos en su contra y contra el partido político al que pertenece.

En las imágenes se aprecia que, mientras el ambiente en el establecimiento era de celebración por la victoria de la Selección Mexicana, los asistentes comenzaron a entonar repetidamente “¡Fuera Morena!”, al tiempo que Guerra Ochoa permanecía en su mesa.

Instantes después, la morenista decidió retirarse del sitio acompañada por las personas con las que acudió, sin que se registraran incidentes mayores.

El hecho ocurre en un momento en que la ex Secretaria de las Mujeres del Gobierno de Sinaloa busca convertirse en la candidata de Morena a la Gubernatura del Estado para el proceso electoral de 2027.

Para ello, solicitó licencia a su cargo como Diputada local y se registró en el proceso interno del partido para la designación de la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación.

Hasta el momento, María Teresa Guerra Ochoa no ha emitido un posicionamiento sobre lo ocurrido ni ha hecho referencia a los videos difundidos.