$!‘Acá estamos tranquilos’, afirman en Baila en medio de la crisis de violencia en Culiacán

CULIACÁN._ Jorge [nombre ficticio] sale para quitar las hojas que cayeron en la cajuela de su carro y alistarse para ir al centro deportivo de la comunidad.

A dos calles de su casa se encuentra la mayoría de los residentes; están en un evento en el que el Gobernador y el Alcalde entregan obras públicas y acciones de vivienda.

“Hace rato fue el niño, ahorita voy a echarme la platicada”, comenta Jorge, quien vive en Chiqueritos, sindicatura de Baila, que representa la región limítrofe entre Culiacán y Elota, que se ha convertido en una de las zonas más conflictivas en el último año, registrándose balaceras, bloqueos carreteros o hallazgo de cadáveres.

Es de los últimos rincones en el sur de Culiacán, espacio en el que una confrontación entre grupos criminales ha dejado ver el terror y, a casi un año, no ha parado.

Pero en Chiqueritos, asegura Jorge, han quedado exentos de sufrir los estragos de la ola de violencia que ha afectado a Sinaloa desde septiembre de 2024.

En cambio, contrasta, las huellas de la guerra pueden comenzar a notarse algunos kilómetros más hacia el sur, donde “ya no les corresponde”.

“Sí, compa, acá ha estado tranquilo, gracias a Dios. Por aquí un ranchito que se llama Alta Rosa [Elota], dicen que por ahí, yo no lo vi, pero dicen que se aventaron dos, tres calaquillas [muertos] por ahí. No nos corresponde a nosotros, porque ya es de otra sindicatura de allá de Elota”, afirma.

“Lo que nos toca aquí a nosotros no ha habido mucho problema, Laguna de Canachí, que es lo que nos toca la sindicatura de Baila”.

Para encontrar Chiqueritos no basta con trasladarse por la carretera Internacional México 15 ni por la carretera Culiacán-Mazatlán, hay que desviarse justo antes de entrar a territorio de Elota.