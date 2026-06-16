Académicos de la UAS defienden cobertura universal tras revelarse retos sobre infraestructura educativa

Luego de que una investigación periodística cuestionara la capacidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa para sostener la cobertura universal debido a presuntas limitaciones de infraestructura y recursos, académicos e investigadores de la institución salieron en defensa de la política de cero rechazo implementada para el ciclo escolar 2026-2027.

A través de un pronunciamiento, integrantes de la comunidad universitaria señalaron que garantizar espacios para todos los aspirantes representa una estrategia fundamental para fortalecer el tejido social y ofrecer oportunidades de desarrollo a los jóvenes sinaloenses.

El investigador y docente Tiojari Guzmán Galindo afirmó que la cobertura universal constituye un bien necesario y un derecho para la población estudiantil, por lo que consideró acertada la decisión de admitir a todos los aspirantes, aun cuando la universidad enfrenta dificultades financieras.

“Nosotros los universitarios, desde la ciencia, la academia y la investigación, pensamos y estamos de acuerdo en que la cobertura total de la Universidad es un bien necesario; es un derecho universal de los estudiantes y de la población juvenil sinaloense”, expresó.

La postura de los académicos surge después de que se difundieran cuestionamientos sobre si la institución cuenta con la infraestructura suficiente para atender el incremento en la matrícula sin afectar la calidad educativa.

Ante ello, Guzmán Galindo sostuvo que cerrar las puertas de la Universidad pública tendría consecuencias negativas para miles de jóvenes y familias en la entidad, al limitar las oportunidades de formación profesional.

Asimismo, argumentó que mantener a los estudiantes dentro de las aulas contribuye a alejarlos de entornos de violencia y exclusión social, particularmente en el contexto que enfrenta Sinaloa.

“La Universidad siempre está pendiente de lo que la sociedad sinaloense requiere y, en estos momentos, darles cobertura y espacios a los jóvenes para que puedan estar ocupados desarrollando sus talentos en el estado es el principal objetivo y la misión de la institución”, señaló.

El investigador reconoció que la ampliación de la cobertura representa mayores exigencias para el personal académico, pero aseguró que existe disposición para adaptarse a nuevos esquemas educativos, incluido el modelo de bimodalidad.

Además, atribuyó parte de los desafíos que enfrenta la institución a la insuficiencia de recursos extraordinarios provenientes de la Federación, por lo que consideró necesario fortalecer el financiamiento destinado a la educación superior.

Los académicos concluyeron que la UAS mantiene un papel relevante en la estabilidad social del estado al ofrecer alternativas educativas a miles de jóvenes, por lo que reiteraron su respaldo a la política de cobertura universal impulsada por la institución.