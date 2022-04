Acapulquito, canal en Ponce y Palos Blancos, prohibidos en Culiacán en Semana Santa

Por lo menos tres lugares tendrán señalamientos de prohibición para visitantes y bañistas durante esta Semana Santa en Culiacán, informó el titular de Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, coronel Mauricio García Rodríguez.

El funcionario reveló que los lugares prohibidos son Acapulquito, en Aguaruto; el canal en las playas de Ponce, Eldorado; y Palos Blancos, en Tepuche, en Culiacán.

“Tenemos identificada el área de Acapulquito, que es una área con aguas poco salubres y que vamos, en coordinación con Protección Civil para instalar letreros para hacer esta invitación”, dijo García Rodríguez.

“Tenemos una área que se acaba de dragar ahí en el área de Ponce, que se conoce como el canal de Llamadas y que ahorita está presentando unas áreas con mayor profundidad, ahí también se van a colocar señalamientos de que es una área peligrosa y en el tema también de Palos Blancos, que también se ha identificado que presenta agua poco saludable para los paseantes”.

El funcionario también aclaró que durante este periodo de Semana Santa, que sería el primero sin prohibiciones de aforo por el tema de seguridad sanitaria, después de dos años de que la pandemia por el Covid-19 llegó a Sinaloa, sí se recomienda no acampar en áreas muy cercanas a la playa.

“En este periodo no se tiene considerado cerrar las playas, lo que sí se va a tener restringido y se les hace la sugerencia, de no acampar cercanos a las playas, por el tema de las altas mareas, que luego se presentan e algunos sectores de las playas y que cuando estamos dormidos, descuidados o no nos damos cuenta, entonces acampar en las zonas altas, alejados de lo que son las playas”, dijo.

El operativo de seguridad por Semana Santa comenzará este 13 de abril y finalizará el 18 de abril.