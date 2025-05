Acceder al Poder Judicial por votación es someterlo a lo que quiera el Gobierno, acusa Diputado

Generar una competencia para acceder a cargos del Poder Judicial a través del voto directo de la ciudadanía, representa la sumisión de esta instancia del Estado ante el Gobierno como Poder Ejecutivo, acusó el Diputado local del Partido Acción Nacional, Jorge Antonio González Flores.

“Politizar o generar una competencia para acceder al Poder Judicial a través del voto libre y secreto, es un total fraude, es una total mentira y lo único que se persigue es la sumisión o someter el Poder Judicial ante el Ejecutivo”, cuestionó.

Recalcó que la reforma constitucional concretada en septiembre del 2024, para someter a elecciones los cargos de esta instancia, obedeció más a los intereses del Ejecutivo que a una necesidad real.

En ese sentido, denunció que para este proceso se omitieron principios de transparencia y rectitud para desarrollar el proceso electoral extraordinario.

“Lo que en su momento importaba era única y exclusivamente acatar el mandato de Los Pinos de, en fast track, me sacan esta reforma judicial y nos vamos para adelante. Qué importan los perfiles, qué importan los procesos”.

“Fue un perfecto desaseo y cochinero el proceso al vapor y fast track que se hizo para la votación dentro de los dictámenes de la reforma constitucional al Poder Judicial”, dijo.

“Lo que importa no es el costo económico, no es la seguridad de los ciudadanos, no es la transparencia de las resoluciones, la veracidad. Lo que importa es que se imponga el mandato de Los Pinos a que saquen las reformas a como ellos quieren”, denunció González Flores.

El Diputado criticó que la reciente solicitud del Congreso de la Unión al Instituto Nacional Electoral para retirar 26 candidaturas a cargos del Poder Judicial demuestra que la reforma constitucional se hizo sin preparación.

“Lo que pretenden los legisladores federales es que el INE les arregle el cochinero y desaseo de procedimiento que hicieron a la elección del Poder Judicial, en este caso”.

“Son ellos mismos, los que avalaron el dictamen, los que le dicen al INE ‘oye, rescátame de esta regadota que pegué’, ¿pero qué pasa? Que el INE les contesta ‘yo no puedo, no soy autoridad para eso’, ya que solamente existen dos momentos para poder revocar o quitarlos de las boletas”, señaló.