$!Acceso gratuito marcará la edición 2026 de Expo Agro Sinaloa

“Estamos ya a un pequeño paso de declararnos totalmente listos, como pueden ver ya toda la infraestructura que albergará el agrocenter, el área de maquinaria, la zona gastronómica, las diferentes muestras de cultivos que se están llevando a cabo aquí en fundación. Estamos listos para recibirlos ya este miércoles 25 y jueves 26 de febrero en donde tenemos absoluta confianza de que habremos de rebasar la asistencia del año pasado”, expresó.

Pedro Mario Salomón destacó que la infraestructura ya está preparada, incluyendo el área de agrocentro, maquinaria, zona gastronómica y las muestras de cultivos instaladas en los campos de Fundación Produce Sinaloa.

En el marco de la edición número 34, los organizadores señalaron que ya se encuentran listos para recibir a productores, empresarios, técnicos y público en general este miércoles 25 y jueves 26 de febrero, en un evento que reunirá a 196 empresas del sector agrícola.

La edición 2026 de Expo Agro Sinaloa tendrá como distintivo el acceso gratuito para todos los visitantes, informó el enlace del evento, Pedro Mario Salomón, durante la presentación previa a su inauguración.

Subrayó que la respuesta de las empresas ha sido favorable, al contar con la participación de compañías locales, regionales, nacionales e internacionales, lo que consideró una muestra de confianza en el evento y en el Estado.

Entre las empresas participantes mencionó a Kubota, John Deere, New Holland, Massey Ferguson y Netafim, dedicadas a maquinaria, sistemas de riego, semillas y tecnologías relacionadas con el uso eficiente del agua.

El programa también contempla conferencias técnicas y una conferencia magistral a cargo del analista Leo Zuckermann, quien abordará los retos y oportunidades del Tratado de Libre Comercio, tema que los organizadores consideraron relevante para el sector agrícola.

Ramsés Meza Ponce, presidente de Fundación Produce Sinaloa, agradeció la presencia de los medios de comunicación y destacó la importancia del componente técnico del evento.

Detalló que el formato incluye el agrocenter bajo cubierta, el pabellón PyME, el área de maquinaria y tres parques de cultivo: hortalizas, tanto en invernadero como en campo abierto, granos y agrobiotecnología.

En estos espacios se realizarán parcelas demostrativas, trabajos de evaluación y validación de semillas, genética, nutrición de suelos, aprovechamiento del agua de riego y tecnologías de protección vegetal, que van desde prácticas que el productor puede replicar hasta innovación de punta como el uso de drones.

Meza Ponce recordó que el 15 de febrero Fundación Produce Sinaloa cumplió 30 años de trabajo, por lo que dentro del evento habrá un espacio con áreas demostrativas de proyectos desarrollados en distintas regiones del estado, incluyendo reproducción de semillas de garbanzo, sorgo, cultivos alternativos para nuevos distritos de riego en el sur, así como tecnologías orientadas a la ganadería y cultivos forrajeros.

Con acceso libre en 2026, los organizadores señalaron que buscan ampliar la participación y facilitar que más productores y familias conozcan las innovaciones y alternativas tecnológicas disponibles para el campo sinaloense.