Accidentes en moto en menores encienden alertas en el Hospital Pediátrico de Sinaloa

Durante el actual periodo vacacional, el Hospital Pediátrico de Sinaloa ha reportado un incremento preocupante en accidentes viales que involucran a menores, particularmente en motocicleta, informó su director, Carlos Mijail Suárez Arredondo.

El especialista explicó que, aunque las enfermedades respiratorias y diarreicas continúan siendo las principales causas de atención, los accidentes han cobrado mayor relevancia en los últimos meses.

“Lo que siempre es predominante en pediatría son las enfermedades respiratorias y las enfermedades diarreicas, sin embargo, seguimos con un número importante de accidentes automovilísticos”, señaló.

Tan solo en la semana en curso, el hospital atendió cuatro accidentes vehiculares en menores, mientras que en el periodo vacacional se contabilizaron ocho accidentes en motocicleta.

“En esta última semana hemos tenido cuatro accidentes automovilísticos en menores. Esto se ha vuelto un problema muy importante”, advirtió el director.

Suárez Arredondo detalló que algunos de los casos registrados fueron de gravedad, incluso con necesidad de terapia intensiva.

“Tuvimos dos casos muy graves que estaban en terapia intensiva, ya fueron dados de alta, pero también casos que tienen fracturas y que muy probablemente tengan secuelas motoras permanentes”.

Añadió que, en conjunto, las enfermedades diarreicas, respiratorias y los accidentes concentran la mayoría de la atención en urgencias.

“Entre las enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias y los accidentes estamos abarcando prácticamente el 70 al 80 por ciento de las atenciones”, precisó.

Aunque también se registraron algunos accidentes domésticos, estos fueron menores en comparación con los incidentes viales.

“Muy pocos casos de accidentes domésticos, pero lo que más nos tiene con la alerta encendida son los accidentes en motocicleta”, enfatizó.

El director del Hospital Pediátrico reiteró el llamado a la población a reforzar medidas de prevención, especialmente durante temporadas vacacionales, para evitar riesgos en menores.