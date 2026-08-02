Accidentes en motocicleta, tercera causa de urgencias en el Hospital Pediátrico de Sinaloa

CULIACÁN._ Los accidentes en motocicleta se han convertido en la tercera causa de atención en el área de urgencias del Hospital Pediátrico de Sinaloa, donde la mayoría de los pacientes lesionados son adolescentes que conducen sin equipo de protección, informó el director del nosocomio,

Carlos Mijail Suárez Arredondo señaló que, durante el periodo vacacional, las enfermedades gastrointestinales y respiratorias continúan siendo los principales motivos de consulta, sin embargo los percances en motocicleta mantienen una tendencia preocupante por la gravedad de las lesiones que provocan.

“Ya se posicionan los accidentes en motocicleta en el tercer lugar de las atenciones de urgencias. Siguen siendo un tema de salud pública, un tema que impacta en la administración de los hospitales”, advirtió.

El médico explicó que alrededor del 70 por ciento de los casos corresponde a adolescentes que manejan motocicletas, mientras que el 30 por ciento restante son niños que viajan como acompañantes.

“El 70 por ciento de los casos son adolescentes, que ellos son los conductores; prácticamente el 100 por ciento no utiliza equipo de protección personal, no trae nada de protección personal. El otro 30 por ciento son niños que van de acompañantes y que sufren lesiones en conjunto con los adultos que van conduciendo”, detalló.

Aunque este año el hospital no ha registrado defunciones por este tipo de accidentes, el director advirtió que varios pacientes han quedado con secuelas irreversibles.

“Este año por accidentes de motocicleta no hemos tenido defunciones, sin embargo, sí hemos tenido casos que se han ido postrados en silla de ruedas, con traqueostomía, con gastrostomía”.

Suárez Arredondo agregó que las lesiones pueden comprometer de forma permanente la calidad de vida de los menores.

“Si el niño no pierde la vida, puede generar muchísimas secuelas: neurológicas, motoras, sensitivas y cognitivas. Le estamos truncando el futuro a un niño que pudiera tener una mejor inserción social”, lamentó.

Ante este panorama, el director del Hospital Pediátrico hizo un llamado a evitar que los menores utilicen motocicletas y, en caso de que viajen en ellas, hacerlo únicamente bajo medidas de seguridad.

“La recomendación del Hospital Pediátrico es muy contundente: ningún menor tendría por qué utilizar la motocicleta como vehículo de transporte bajo ninguna circunstancia”, enfatizó.

Asimismo, pidió que, si un menor viaja en motocicleta, siempre vaya acompañado por un adulto, utilice casco y equipo de protección, además de respetar las señales de tránsito.

“El casco puede marcar mucha diferencia entre la vida y la muerte o entre alguna secuela permanente o no”, concluyó.