$!Aceites esenciales podrían suplir a antibióticos en producción de ganado: estudio

En México, el uso de antibióticos para la producción de ganado es común para fortalecer el sistema de los ejemplares y combatir bacterias que pudieran adquirir.

Las dosis suministradas al ganado no son eliminadas del todo cuando se procesan a los animales para convertirlos en alimento, lo que podría generar resistencia a los antibióticos para aquellas personas que los consumen de manera regular y resultan expuestas a pequeñas cantidades de antibióticos de manera constante.

Debido a este planteamiento, los investigadores y colaboradores de la Universidad Autónoma de Sinaloa especializados en la producción ganadera, Doctor Alfredo Estrada Angulo y Doctor Alejandro Plascencia Jorquera, realizaron una investigación evaluando el comportamiento de aceites esenciales como un sustituto de los antibióticos en la producción de ganado.

“Se ha visto a través del tiempo de que cada vez hay más resistencia de las bacterias a los tratamientos con antibióticos y una de las cosas que se le atribuye es de que estamos consumiendo cantidades muy pequeñas de antibióticos durante muchos largos periodos de tiempo, que le permiten a las bacterias adaptarse y ser resistentes, entonces en esta preocupación se empezaron a ver cuáles podrían ser los factores”, detalló Plascencia Jorquera.

“Uno de ellos era, pues el uso indiscriminado de antibióticos, por eso sale la la nueva ley de de que ahora para que ustedes use un antibiótico tiene que llevar una receta médica es decir que realmente lo use y no lo pueda estar utilizando en forma indiscriminada que puede causar esa resistencia”.