Como parte de su campaña, Jesús Estrada Ferreiro aceptaría un diálogo con comerciantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo de Culiacán, esto aunque su presidente, Diego Castro Blanco, siempre ha estado en su contra, así lo dijo el candidato de Morena y el Partido Sinaloense a la Alcaldía de Culiacán.

El Presidente Municipal con licencia, quien está en busca de su reelección, sostuvo que Castro Blanco ha jugado en contra de su gestión desde el comienzo, pero que a pesar de eso, muchos comerciantes están de su lado, y no del líder camaral.

“Él es un representante que no representa a los comerciantes, muchos comerciantes me dicen ‘yo me deslindo de lo que este amigo diga’, a mí no me representa ¿por qué? Porque se la ha llevado atacándome desde que empezó, se alió con gentes que me han atacado, es su línea, no es un liderazgo de comerciantes”, aseveró.

Castro Blanco ha sido un asiduo crítico de la administración de Jesús Estrada Ferreiro, principalmente por la eliminación de los certificados de promoción fiscal, mismos que para el empresario son vitales para que haya inversión en Culiacán.

Sin embargo, ante los Ceprofies, el morenista se mantiene en el mismo tenor, y de ganar la elección, ya avisó que éstos no se otorgarán, tal y como ha sido durante toda su administración.

Pero a pesar de sus diferencias con Castro Blanco, Estrada Ferreiro dijo que esta abierto a tener un diálogo con él, así como con sus agremiados, si es que así lo desean.

“Sí tengo bien claro que cuando me reúna con ellos va a ser con los comerciantes, y si él va, bienvenido, que hable, que intervenga, vamos a ver qué le respondo yo”, manifestó.