Acepta Loza Ochoa decisión del Congreso de dejarlo fuera de terna para nuevo organismo

El activista y defensor de los derechos humanos Óscar Loza Ochoa aceptó la decisión del Congreso del Estado de desechar su propuesta para dirigir el Instituto de Protección para las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas por no cumplir uno de los requisitos.

A través de una carta enviada a los medios de comunicación, Loza Ochoa expresó que esta no es la primera vez en que el Congreso del Estado le cierra las puertas de algún cargo al que aspira, por lo que en esta ocasión lo tomó de la mejor manera.

“No es la primera ocasión en que el Congreso toma acuerdos que no me favorecen y no ha pasado más allá de que las instancias a las que he aspirado sean conducidas por otros ciudadanos”, expresó en la carta.

Asimismo comentó que espera que la persona que quede al frente del instituto tenga la entrega y vocación para proteger y defender a los activistas y periodistas.

“Por el bien de esta lastimada sociedad, espero que quien sea designado como director o directora del Instituto de Protección a Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, tenga la entrega y vocación para forjar una verdadera trinchera que cobije a los activistas y reporteros”, comentó.

Óscar Loza le envió buenos deseos a la persona que encabezará el Instituto de Protección para Activistas y Periodistas y mencionó que seguirá trabajando en defensa de los derechos humanos.

“A quien quede le deseo toda la suerte del mundo y reitero que contará con todo mi respaldo moral”.

“Para quienes han creído en mí y en mis modestos afanes, les estoy muy agradecido y les vuelvo a decir, que desde cualquier campo en que me encuentre continuaré con mi trabajo en favor de una cultura de los derechos humanos”, manifestó.