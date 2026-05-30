$!Acerca Ayuntamiento de Culiacán servicios de salud y apoyos sociales a habitantes de Los Huertos

Con el objetivo de mantener una atención directa a las necesidades de la población el se realizó el sábado una edición más de la Jornada de Salud y Servicios en la colonia Los Huertos, ubicada en el sector norte de la ciudad. La Presidenta Municipal interina de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, acompañada por el Sistema DIF Bienestar Culiacán, la alcaldesa supervisó la entrega de aparatos ortopédicos, tales como sillas de ruedas, andaderas, muletas y sillas para baño, además de apoyos alimentarios a familias de la zona. “Con toda confianza pueden acercarse a nosotros; para eso venimos”, aseveró Ramos Villarreal.









Durante el evento, la alcaldesa subrayó que la prioridad de su administración es acercar los servicios públicos a todos los sectores del municipio, permitiendo identificar nuevas carencias y gestiones ciudadanas para elevar la calidad de vida de los culiacanenses. La presidenta municipal destacó que la ciudadanía cuenta y seguirá contando con un gobierno cercano y sensible a sus necesidades. “Como autoridades, queremos que sepan que aquí estamos y que aquí vamos a seguir con ustedes”, expresó. También agradeció la colaboración de instituciones como la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Guardia Nacional para concretar estas brigadas.







