Acerca Secretaría de Economía de Sinaloa opciones de crédito a negocios en Culiacán para reactivar economía

La Secretaría de Economía de Sinaloa inauguró este martes la Feria del Financiamiento +Capital en Culiacán, con el objetivo de acercar alternativas de financiamiento a empresarios y emprendedores, para reactivar la economía local.

El encuentro, realizado en el Salón 53, reunió a más de 30 instituciones bancarias y financieras con el propósito de que los negocios conozcan las opciones disponibles para obtener créditos, adquirir equipamiento, cubrir necesidades de capital de trabajo y fortalecer operaciones.

Diego Armando Aguerrebere Espitia, Secretario de Economía, informó que el Gobierno de Sinaloa mantiene disponible una bolsa de 290 millones de pesos para financiar.

“Queremos que ese dinero esté en la calle, que llegue con ustedes, que ustedes compren materiales, compren equipo, hagan contrataciones, fortalezcan sus empresas. Entonces, ojalá podamos acabarnos esa bolsa lo más rápido posible”, destacó.

“Ya lo dije, necesitamos dinero en la calle. Eso es lo que nos interesa a nosotros, necesitamos reactivar la economía”.

Esta feria se da en medio de un contexto de pérdida de empleos formales en el estado durante los últimos dos años, de acuerdo a los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social y que coincide con la crisis de seguridad que inició en septiembre de 2024.

“También necesitamos recuperar lo que hemos perdido en los últimos dos años de formalidad en el empleo. Estamos perdiendo empleo del sector privado formal, llevamos dos años metidos en esta dinámica”, reconoció Aguerrebere Espitia durante su participación en el encuentro.

Entre las instituciones bancarias participantes que estarán desde las 10:00 hasta las 16:00 horas se encuentran Banorte, Banco del Bajío, BBVA, Banregio, Santander, Banamex y Afirme, además de organismos como CONDUSEF, FIDE, FONACOT, Financiera para el Bienestar, FIRA y Red FOSIN.

Asimismo, participarán instituciones financieras no bancarias como Afluencia, Balor Financiera, Consigue tu Crédito, Xepelin, Konfío, Finsus, Finbra, Finamo, Credix, Fluxofin y Linkud Capital, entre otras.

Janet Tostado Noriega, secretaria de Desarrollo Económico de Culiacán, destacó que el municipio concentra poco más del 38 por ciento de las pequeñas y medianas empresas de Sinaloa y que alrededor del 92 por ciento de las unidades económicas de ese universo son micronegocios.

Señaló que el financiamiento representa una herramienta para sostener las operaciones y ampliar las posibilidades de crecimiento de las empresas, especialmente ante los retos económicos actuales.

Como parte del encuentro, Beatriz Ignacia Osuna Castillo, beneficiaria del programa Impulso Empresarial, compartió su experiencia al obtener un crédito para su negocio.

Explicó que el proceso de gestión tomó alrededor de un mes y que el financiamiento ha sido importante para mantener las operaciones de su empresa.