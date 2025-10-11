$!Acercan servicios y apoyos a familias de la colonia 16 de Septiembre en Culiacán

El Sistema DIF Municipal, en coordinación con Guardia Nacional y la Universidad Autónoma de Sinaloa, llevó la tercera jornada de la salud y servicios a la colonia 16 de Septiembre en Culiacán. Las autoridades realizaron la jornada en las instalaciones de la Primaria Francisco Gil Leyva, donde ofrecieron 500 servicios gratuitos de diversas áreas como medicina general, enfermería, nutrición, podología, pediatría y optometría.









Así como cortes de cabello, talleres de manualidades y demostraciones caninas. Además, entregaron apoyos ortopédicos, como sillas de ruedas, bastones, muletas y andaderas con asiento. A su vez, repartieron despensas en apoyo a los sectores más vulnerables. La presidenta del Sistema DIF Culiacán, Irma Nidya Gasca Aldama, recorrió los módulos de atención y escuchó de manera directa las principales necesidades de la comunidad. “En cada jornada buscamos escuchar, atender y acompañar a las familias de Culiacán, porque el bienestar nace del trabajo conjunto, del compromiso humano y del corazón con el que servimos”, expresó.









En representación de la comunidad, la directora de la escuela sede, profesora María Lorena Sarabia, agradeció el acompañamiento de las instituciones participantes y destacó la importancia de estas acciones para fortalecer la salud, la unión y la calidad de vida de las familias del sector. “El personal y los padres de familia agradecemos profundamente el apoyo, por acercar estos programas que fortalecen la salud unión y calidad de vida de nuestra comunidad así mismo a nombre de la comunidad docente les entregamos peticiones de nuestra escuela. Agradezco infinitamente por el apoyo brindado por aseo y limpieza, parques y jardines. Gracias al IMDEC y a ustedes autoridades por su cercanía y compromiso porque un verdadero líder siempre ayuda y apoya”, dijo. En esta edición, también participaron con módulos informativos y de gestión Japac, Secretaría de las Mujeres de Culiacán, Imdec, Inmuvi, Parques y Jardines, Servicios Públicos Municipales, así como el grupo GEPA, que ofreció atención veterinaria gratuita. “A través de esta alianza solidaria, DIF Culiacán, la UAS y la Guardia Nacional refrendan su compromiso de trabajar coordinadamente por el bienestar integral de las familias, llevando salud, esperanza y servicios hasta cada rincón del municipio”, compartió el Gobierno municipal.