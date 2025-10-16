Aclara Ayuntamiento de Navolato que ataque a balazos en su edificio no fue contra su personal

Mediante un breve comunicado, el Ayuntamiento de Navolato lamentó el ataque a balazos que se registró esta tarde en las instalaciones de su Palacio Municipal y descartó que esto haya sido contra su personal o instalaciones.

El comunicado de apenas tres párrafos señala que se realizó todo el protocolo correspondiente después de que se registró el ataque.

“El H. Ayuntamiento de Navolato informa que este jueves se registró un lamentable suceso en la entrada del Palacio Municipal”, dice el informe.

“Por protocolo, se evacuaron las instalaciones para que las autoridades competentes realizaran las diligencias correspondientes”.

“Se aclara que no se trató de un hecho dirigido contra el personal ni las instalaciones, y que será la autoridad quien emita la información oficial correspondiente en su momento”.

Según versiones periodísticas, el hecho derivó de una persecución y dejó como saldo tres personas heridas, entre ellas una menor de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 horas, cuando se registraron detonaciones de arma de fuego en la plazuela central del municipio.

La agresión habría sido dirigida contra una persona, sin embargo, dos civiles más fueron alcanzados por los disparos.