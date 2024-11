Aclara Rocha Moya que policías municipales de Culiacán están renunciando de manera voluntaria y sin presiones

Policías municipales de Culiacán han renunciado de manera voluntaria y no han sido presionados por las autoridades, aclaró el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El mandatario estatal precisó que son 99 policías los que han solicitado su baja de la corporación municipal.

“A ningún policía les estamos pidiendo la renuncia obligatoria, que quede claro, claro, claro. Nosotros no le quitamos el trabajo a nadie y menos a los policías que son los que necesitamos, ¿de acuerdo? ningún policía puede decir con qué se le está pidiendo la renuncia obligatoria”, precisó el Gobernador.

El Gobernador señaló que estas renuncias se hicieron previas a una serie de exámenes de control y confianza al que será sometida la corporación, y que los policías que se retiran no quisieron aplicar el proceso para ser evaluados.

“Hay quienes dicen ‘yo ya no quiero ir al examen’, entonces se retiran voluntariamente”.

Con la renuncia de los elementos se quedan mil 50 elementos en la corporación, que serán sometidos a exámenes de control y confianza en la Ciudad de México, los cuales están programados para culminar el 4 de diciembre, detalló el Gobernador.

Sobre estos filtros el mandatario estatal adelantó que si existieran elementos que no cumplan con los estándares de control y confianza con situaciones que no representen un riesgo para la sociedad, estos elementos serán asignados a puestos administrativos o de vigilancia de la vía pública sin portación de armas.

“Si el policía sale no apto, en el examen de control y confianza, pero no tiene problemas toxicológicos, ese policía hay que dejarlo que trabaje con nosotros, nomás no puede usar armas, se lo impide porque no pasa el examen. Pero ya tengo yo la instrucción, no lo dejen, denle tareas administrativas, que puede hacerlas sin armas porque no quiero que estemos corriendo personas que sustentan a sus familias con su salario”, puntualizó Rocha Moya.

Cabe destacar que las revisiones de la corporación y la renuncia de casi 100 policías municipales se presenta en medio de una crisis de seguridad que se mantiene en Sinaloa desde el pasado 9 de septiembre, derivada de una pugna entre el crimen organizado.

El pasado 25 de septiembre, dos semanas después de que inició la crisis de seguridad, los policías municipales fueron desarmados para que sus equipos fueran inspeccionados por la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo a las autoridades locales esta inspección correspondió a una revisión rutinaria de la Licencia Oficial Colectiva.

La revisión se extendió por más de un mes pues fue hasta el 28 de octubre que la Sedena regresó las armas a los policías municipales, y hasta esta fecha los elementos retomaron sus labores con normalidad.

Del total de armas revisadas 12 elementos presentaron situaciones relevantes con sus equipos, mismas que no han sido reveladas por las autoridades.