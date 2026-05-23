Aclara Segob que citatorios de la FGR a funcionarios son en calidad de ‘testigos’

La Secretaría de Gobernación aclaró que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a funcionarios de Sinaloa, acusados por Estados Unidos; y Chihuahua, corresponden a comparecencias en calidad de testigos dentro de investigaciones federales en curso. Mediante el comunicado difundido este sábado, la dependencia federal señaló que las citaciones forman parte de procedimientos ministeriales y no implican acusaciones formales.

“La Secretaría de Gobernación aclara que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a autoridades de los estados de Chihuahua y Sinaloa, es un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos”, indicó la dependencia. El posicionamiento fue difundido horas después de que la FGR informó que citaría a declarar a personas relacionadas con la acusación presentada en Estados Unidos contra 10 sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.