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Investigación

Aclara Segob que citatorios de la FGR a funcionarios son en calidad de ‘testigos’

La dependencia federal señala que las comparecencias forman parte de investigaciones en curso y no representan acusaciones formales contra los citados
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
23/05/2026 16:40
23/05/2026 16:40

La Secretaría de Gobernación aclaró que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a funcionarios de Sinaloa, acusados por Estados Unidos; y Chihuahua, corresponden a comparecencias en calidad de testigos dentro de investigaciones federales en curso.

Mediante el comunicado difundido este sábado, la dependencia federal señaló que las citaciones forman parte de procedimientos ministeriales y no implican acusaciones formales.

“La Secretaría de Gobernación aclara que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a autoridades de los estados de Chihuahua y Sinaloa, es un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos”, indicó la dependencia.

El posicionamiento fue difundido horas después de que la FGR informó que citaría a declarar a personas relacionadas con la acusación presentada en Estados Unidos contra 10 sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el Senador morenista Enrique Inzunza Cázarez son dos de los citados.

La Segob añadió que la Fiscalía es un órgano constitucional autónomo y sostuvo que sus actuaciones se realizan “con fundamento en la ley y no tiene interés político”.

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