Aclara Segob que citatorios de la FGR a funcionarios son en calidad de ‘testigos’

La Secretaría de Gobernación aclaró que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a funcionarios de Sinaloa, acusados por Estados Unidos; y Chihuahua, corresponden a comparecencias en calidad de testigos dentro de investigaciones federales en curso.
Mediante el comunicado difundido este sábado, la dependencia federal señaló que las citaciones forman parte de procedimientos ministeriales y no implican acusaciones formales.
“La Secretaría de Gobernación aclara que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a autoridades de los estados de Chihuahua y Sinaloa, es un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos”, indicó la dependencia.
El posicionamiento fue difundido horas después de que la FGR informó que citaría a declarar a personas relacionadas con la acusación presentada en Estados Unidos contra 10 sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el Senador morenista Enrique Inzunza Cázarez son dos de los citados.
La Segob añadió que la Fiscalía es un órgano constitucional autónomo y sostuvo que sus actuaciones se realizan “con fundamento en la ley y no tiene interés político”.