Acompaña DIF a familias afectadas por la violencia; brinda apoyo psicológico y acompañamiento

CULIACÁN._ Ante hechos de inseguridad que han impactado a la población, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ha intensificado sus labores de acompañamiento para las víctimas indirectas, priorizando el respaldo emocional y la gestión de servicios básicos en momentos de crisis.

El director general de DIF Bienestar Culiacán, Cirilo Celis Acuña, compartió que trabaja en estrecha coordinación con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas para canalizar de manera efectiva los casos que derivan de situaciones de violencia.

“Hemos tenido casos donde se apoya, no solamente con el tema de canalizarlos a las unidades para atención psicológica... también se ha apoyado con gastos funerarios”, informó Celis Acuña.

Para cumplir con esta labor, el organismo dispone de 15 unidades especializadas donde se ofrece terapia psicológica a los familiares que atraviesan procesos de duelo o situaciones traumáticas.

“Nosotros hemos apoyado casos que han derivado de un asunto de violencia, lamentablemente pues se han tenido temas donde han fallecido algunas personas, se han canalizado”, señaló.

Además de la atención profesional, el DIF gestiona apoyos para cubrir gastos funerarios y brinda asistencia técnica en los trámites administrativos necesarios.

La dirección general del organismo señaló que, debido a la sensibilidad de ciertos casos, se realiza un acompañamiento personalizado en diligencias dolorosas, tales como las comparecencias ante la Fiscalía General del Estado, las gestiones en el Servicio Médico Forense y los servicios funerarios.

Respecto a los hechos donde menores de edad han perdido la vida en medio de la ola de violencia, la postura de la institución es de solidaridad con las familias afectadas.

Se aclaró que, si bien la estrategia de prevención y seguridad pública corresponde a otras áreas gubernamentales, la función del DIF es asegurar que ninguna familia enfrente sola las consecuencias de estos sucesos, ofreciendo una red de soporte institucional permanente.